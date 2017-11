Chantal (10) werd misbruikt, het dorp keerde zich tegen haar kv

Bron: AD.nl 0 Thinkstock Dertig jaar geleden kwam naar buiten dat de toen 10-jarige Chantal al vijf jaar lang werd misbruikt door de buurman. Het gezin waar ze uit kwam, werd slachtoffer van roddel in het Nederlandse dorp waar ze woonde. En nu nog. Haar moeder waarschuwt in deze tijden van #metoo: "Bezoedel jezelf niet maar denk na over je reactie."

Kijk, daar fietst hij voorbij. Ze wijzen. Daar rijdt de man die hun dochter heeft misbruikt. Dat was dertig jaar geleden, maar hij is nog steeds hun buurman. Deze zomer heeft Gerda nog een krant bij hem in de bus gepropt. Waar een verhaal over kindermisbruik in stond. Met stift schreef ze er op dat hij zich er wel in zou herkennen.

Wond weer opengereten

De boosheid over wat er toentertijd is gebeurd, is er nog steeds. Sterker nog: de wonde wordt weer opengereten door alle #metoo-gevallen. Gerda is bang dat de slachtoffers en hun naasten hetzelfde zal overkomen als hen. Daarom wil ze haar verhaal doen. Anoniem: ze woont nog steeds in hetzelfde dorp in de Achterhoek - een regio in het westen van Nederland.



Het verhaal maakt pijnlijk duidelijk hoe slachtoffers van seksueel misbruik en hun families in kleine dorpsgemeenschappen kapot gemaakt kunnen worden. Door roddels, door wantrouwen, door een raar soort vertrouwen in mensen met enig aanzien. Zoals actrice Katja Schuurman, die het op televisie opneemt voor castingdirecteur Job Gosschalk. Hij kan dan wel mannen misbruikt hebben, dat gedrag is slechts een deel van hem, zegt ze.

Bij Gerda in het dorp was het veel erger: iedereen leek te redeneren zoals Schuurman. Als ze vertelt over wat er toen is gebeurd, is de woede aanraakbaar. Ze herinnert zich elk detail. Alsof het gisteren was.

Kostwinner

Het is dertig jaar geleden. Haar dochter is dan tien en speelt geregeld met twee buurkinderen. Daar past Gerda - huisvrouw, haar man Hendrik is kostwinner - ook vaak op, als de ouders buitenshuis zijn.

Als Gerda een dag op stap gaat, vraagt ze de buurvrouw of die dochter Chantal uit school mee naar huis wil nemen. Gerda's man, Hendrik, zou eerder thuis zijn van zijn werk en zou Chantal dan bijtijds weer ophalen. Was prima, zei de buurvrouw, alleen moest ze zelf later in de middag werken. Maar dan zou haar man thuis zijn. Prima geregeld dus allemaal.

Stilletjes

Toen Gerda 's avonds thuiskwam, leek alles normaal. "Tot de volgende dag. Onze Chantal moest in bad en toen ik na een minuut of tien weer ging kijken, zat ze heel stilletjes een bekertje water leeg te gooien. Steeds weer opnieuw. Ik zag aan haar dat er wat was. Ze keek me met een schuin hoofd aan. 'Mama ziet dat er iets is, zeg het maar', zei ik. 'Heb je gisteren met spelen misschien iets kapot gemaakt? Dat is niet erg, want dan gaan we er heen en vertellen we dat gewoon. En dan lossen we het we op."



"'Mama', zei ze, 'buurman Kees is een hele vieze man.' Ik schrok, vroeg wat volgens haar een vieze kerel was. 'Hij zit altijd aan mij.' Waaraan, wilde ik weten. Ik durfde het bijna niet te vragen, bang voor het antwoord. Maar deed het toch. Waaraan? 'Aan mijn gaatje.'"



Dit is helemaal fout, wist Gerda. Ze vroeg nog of papa of haar broer dat ook wel eens bij haar deden. Vond ze verschrikkelijk om te vragen. Maar ze wilde de woorden van haar dochter goed kunnen wegen.

'Mama', zei ze, 'buurman Kees is een hele vieze man' Dochter (10)

Geheimpje

Natuurlijk niet, had Chantal gezegd. Waarop Gerda haar vertelde dat ze naar de politie zouden gaan. Chantal had angstig gekeken en vertelde dat de buurman had gezegd dat het hun geheimpje was. En dat hij haar dood zou maken als ze iemand er over zou vertellen. En haar papa en mama ook.



Ze had haar gerust kunnen stellen. En de politie ook: die hadden haar de cel laten zien waar de buurman in terecht zou komen. "Ze dacht dat hij daar voortaan altijd moest blijven."



De buurman bekende meteen. Als zijn eigen kinderen buiten aan het spelen waren, nam hij Chantal mee naar binnen, deed de deur op slot en ging naar een hoekje van het huis waar geen ramen zaten aan de gang. Het bleek al vijf jaar te spelen. "Ik zag op dezelfde dag dat hij opgepakt is, de politie naar zijn vrouw gaan. Dat vond ik zó erg: die vrouw wist nergens van, zij was óók slachtoffer."



Gerda mocht een gesprek hebben met de buurman. "Ik was zó woest. Het eerste wat hij, bevend als een rietje, zei was 'sorry'. Sorry? Na vijf jaar? Dat denk ik dus niet hè. Als hij een hond was geweest had ik hem zes kogels dor de kop geschoten. Dat heb ik hem ook gezegd." En dat hij naar de huisarts had moeten gaan toen hij gevoelens kreeg voor het kind van - in het begin nog - vijf jaar.

Ik was zó woest. Het eerste wat hij, bevend als een rietje, zei was 'sorry'. Sorry? Na vijf jaar? Gerda

Waarschuwen

Ze wilde mensen in de buurt waarschuwen. En haar verhaal delen. Gerda ging langs bij de naaste buren. "Is dat zo," vroegen die. "Oh. Oh ja." En dan ging het meteen weer over koetjes en kalfjes.

Na een aantal maanden, nog voor het proces in de rechtszaal, stond opeens 'een mannetje' voor de deur. Van de reclassering. Met de boodschap dat ze een financieel voorschot wilden geven op de schadevergoeding. Zodat eenmaal voor het gerecht de buurman zijn goede wil zou hebben getoond. En berouw.

Maar Chantal is geen hoer, snauwde Gerda de man toe. "Al heb ik mijn hele leven niks te eten: ik wil het niet."

De buurman werd veroordeeld. Tot een werkstraf. Veel te licht, die straf, vindt Gerda. "Maar vergis je niet: het was in een tijd dat dit soort dingen nog onder het tafelkleed werden geveegd. Hij was nogal gezien hier in het dorp, werd op handen gedragen."

Zwerven

Al snel werd er gezegd dat het niet waar was. Dat Chantal aanleiding had gegeven. En geen vertrouwen had in haar eigen ouders omdat ze het anders allang had gezegd. "Wij zouden niet naar haar omkijken. 'Ze loopt ook altijd op straat te zwerven', zeiden de mensen."

De rechter wees hen toch een schadevergoeding toe. Duizend gulden. Ze lieten het rechtstreeks storten naar een kindertehuis in Afrika. "We wilden het per se niet op onze rekening zien." Maar het kwaad was geschied. Het dorp keerde zich tegen het gezin. Chantal zou het voor het geld gedaan hebben.

Op haar school werd het kind met de nek aangekeken en ze voelde zich altijd bekeken. "Ze heeft zich ook zó vernederd gevoeld, dat ze dacht dat ze niks waard was. Ze werd bespuugd door de kinderen."

Eenmaal op de middelbare school ging het wat beter. Tot er bij maatschappijleer gesproken werd over seksueel misbruik. "Ze heeft toen al haar moed bij elkaar geraapt en haar verhaal verteld. In de pauze die daar op volgde zocht een meisje uit het dorp haar op. 'Je wilde zeker interessant doen hè', werd haar toegebeten. En: 'Je zult wel geweten willen hebben hoe lekker het was met kerels'."

Fatsoen

Waarom ze niet verhuisd zijn, vertrokken naar elders, weg uit het dorp dat zich tegen hen keerde, weg van de dagelijkse passage van de buurman voor het raam. "Zijn wij dader of slachtoffer? Ik kom hier vandaan, mijn ouders woonden hier, andere familie die zorg nodig hadden. Moet je dan alles achterlaten? Voor hem? Wij zijn de dupe. Als hij een beetje fatsoen in zijn donder had gehad, was ie gegaan."

Ja, Chantal heeft het haar ouders ook wel eens gevraagd. En natuurlijk: het doet allemaal verschrikkelijk veel pijn. "Maar we dachten: we laten het rusten. Je moet ook niet alleen maar verdrietige ouder zijn, je wilt vooruit kijken."

Nee, Chantal woont niet meer in het dorp maar een uur rijden verderop. Ze wil het er ook niet meer over hebben. "De kinderen hebben ons nadrukkelijk gevraagd om dit verhaal niet met naam en toenaam te doen. Omdat we nog steeds in het dorp wonen, en de mensen nog niet veranderd zijn. Voor je het weet gaat weer het hele dorp er mee aan de haal, begint het geroddel weer. Maar dat we ons verhaal doen, is omdat mensen moeten weten wat ze met hun houding, met hun geroddel en verdachtmakingen slachtoffers en hun families aandoen. Ze kunnen mensen tot de grond toe afbreken."

Psychische hulp

Hoe het met hun dochter gaat? Ze zegt dat ze geen herinneringen heeft aan haar jeugd. Althans: geen andere dan die hele nare. Ze is een dame geworden die altijd heel direct zegt wat ze denkt. Ze was lang heel erg grof in de mond, maar heeft psychische hulp gehad en woont nu samen met haar vriend.

Gerda en Hendrik zijn inmiddels oud. Nu '#metoo' zo actueel is, hebben ze het weer even zwaar. Nu komt de herinnering aan dertig jaar geleden weer boven en lijken de emoties weer net zo hevig als toen. "Maar ik hoef geen medelijden," zegt Gerda. "Ik hoop dat mensen na gaan denken over hun reacties. Hun fatsoen hebben, zichzelf niet bezoedelen door te gaan roddelen, of te gaan oordelen. Dat zou al heel mooi zijn."

De gebruikte namen in dit artikel zijn om privacyredenen gefingeerd. De echte namen zijn bij de redactie bekend.