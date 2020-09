Champagne-oogst nooit zo vroeg gestart en derde jaar op rij van hoge kwaliteit AW

In de Champagnestreek in het noorden van Frankrijk is de oogst van de druiven voor de schuimwijn al op 17 augustus begonnen. Hij gaat daardoor de geschiedenis in als de vroegste oogst ooit in de Champagnestreek. Het blijkt ook voor het derde opeenvolgende jaar een kwalitatief goede oogst.

Net als in 2018 en 2019 hebben de weersomstandigheden een oogst van erg hoge kwaliteit voortgebracht, en dat is één van de basisvoorwaarden voor een goede wijn. Dat heeft het Bureau du Champagne Benelux bekendgemaakt.



Het jaar 2020 onderscheidt zich daarnaast door de veiligheidsmaatregelen als gevolg van de Covid-19-epidemie, die moesten worden ingevoerd voor de 120.000 seizoenarbeiders die in wijngaarden of perscentra werden ingezet.

Regen en droogte

Het begin van het jaar werd gekenmerkt door heel veel regen met de natste februarimaand ooit. Midden maart nestelden hitte en droogte zich in de regio en waren wijnstokken 16 dagen eerder dan het tienjarige gemiddelde aan het ontkiemen. De wijnranken verloren deze voorsprong niet meer, integendeel: er volgde nog een uitzonderlijk snelle rijpingsdynamiek in de week voorafgaand aan de aankondiging van het begin van de oogst.

Waar vorig jaar het temperatuurrecord werd verbroken met een piek van 42,9 graden Celsius, werd dit jaar de droogste juli in de geschiedenis gemeten. Als gevolg van droogte zijn de trossen onder het gemiddelde gewicht, maar in een uitstekende gezondheid. "De most is evenwichtig, fruitig, vertoont een mooie frisheid en een grote aromatische expressie. Het alcoholgehalte ligt tussen de 10 en 10,5 procent volume", aldus het Bureau du Champagne Benelux in een persmededeling.