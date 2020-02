César-directie stapt collectief op na kritiek op nominaties voor Polanski kv

13 februari 2020

21u43

Bron: Belga 0 De directie van de Franse filmprijs César stapt twee weken voor de uitreiking collectief op. Dat doet ze wegens de kritiek die was ontstaan op onder meer de ondoorzichtigheid van het management en de nominaties voor regisseur Roman Polanski.

Opdat "de sereniteit" zou terugkeren en "de cinema een feest kan blijven" treden de directieleden van de Association pour la Promotion du Cinéma terug. Die organisatie heeft de leiding over de Académie des Arts et Techniques du Cinema, de organisator van de Césars.

Dat de omstreden regisseur Roman Polanski dit jaar kans maakt op twaalf van de beeldjes, voor zijn film ‘J'accuse’, kon onder meer op heel wat kritiek rekenen. Polanski is door meerdere, vooral minderjarige vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik en pleitte in een zaak in 1977 in de Verenigde Staten ook schuldig.