Cervelat-gate: Zwitsers politicus deelt 2000 varkensworsten uit na ‘picknick zonder varkensvlees’ Arne Adriaenssens

06 juli 2018

17u59

Bron: The Local 0 De klassieke varkensworst Cervelat verdeelt Zwitserland. Nadat een school had gevraagd de lekkernij omwille van de moslimkindjes niet mee te brengen naar de schoolpicknick, stond rechts politicus Andreas Glarner op zijn achterste poten. Hij nodigt alle scholen en verenigingen nu uit voor een varkensvleesbarbecue.

Woede en consternatie in Zwitserland, waar een school varkensvlees wilde bannen op hun jaarlijkse picknick. De school deed dat zodat ook de leerlingen met een moslimachtergrond van het volledige buffet konden meesmullen.

Toen nationalistisch politicus Andreas Glarner (SVP) het nieuws te horen kreeg, schoot de varkensvleesloze maaltijd hem in het verkeerde keelgat. Op Facebook benadrukte hij donderdag dat het schandalig was dat Zwitserse kinderen hun traditionele Cervelat-worst werden ontzegd. Volgens hem had de school gevraagd dat de kindjes die toch varkensvlees wilden, hun eigen barbecue meebrachten. “Zwitsers, word wakker! Het is tijd om op te staan en het uit de hand lopen van deze religie te bestrijden!”, klonk het sterk.

Ook de media sprong mee op de kar waardoor de term 'Cervelat-gate' zijn intrede deed in de Zwitserse huiskamers. Over welke school het exact ging was niet bekend. Kwatongen beweerden zelfs dat het verhaal volledig verzonnen zou zijn.

Varkensvleesbarbecue

Dat werd ontkracht toen de school in kwestie op vrijdag uit de schaduw trad om zich te verdedigen. De kleine dorpsschool was verrast dat hun uitspraak zo’n hetze teweeg bracht. Ze benadrukten dat het ‘bannen’ van varkensvlees niet werd opgelegd, maar dat het enkel een suggestie was die ze de ouders hadden meegegeven. Het verhaal van kinderen die hun eigen barbecue moesten meebrengen om cervelat te kunnen eten, was evenzeer onwaar. Aangezien het picknick was, werd er niet eens gebarbecued.

Glarner liet zich niet met een kluitje in het riet sturen en ging nog een stap verder. Hij belooft 2000 cervelat-worsten uit te delen op een grote barbecue waar alle scholen, jeugdverenigingen en zomerkampen op worden uitgenodigd. Op het feestje zal niets dan varkensvlees geserveerd worden.

Glarner staat in Zwitserland al langer bekend als een extremistisch figuur van de rechtse SVP-partij. Zijn stokpaardje is de strijd tegen de islamisering in Zwitserland. Als burgemeester van de gemeente Oberwil-Lieli weigerde hij in 2016 nog hun aandeel van de asielzoekers op te vangen. Het dorp betaalde uiteindelijk een boete om onder die verplichting uit te komen.