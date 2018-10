CERN schorst wetenschapper na vrouwonvriendelijke uitspraken kv

02 oktober 2018

00u50

Bron: BBC, The Guardian 0 Het Europees Centrum voor Nucleair Onderzoek (CERN) in Genève heeft een vooraanstaande Italiaanse wetenschapper voorlopig geschorst omdat hij gezegd heeft dat “fysica is uitgevonden en gebouwd door mannen, het is niet op uitnodiging”.

Professor Alessandro Strumia van de universiteit van Pisa beweerde tijdens een seminarie aan het CERN over genderkwesties in de fysica dat mannelijke wetenschappers gediscrimineerd worden om ideologische redenen. Aan het publiek, dat voornamelijk bestond uit vrouwelijke fysici, vertelde Strumia dat zijn onderzoek aantoonde dat de fysica niet seksistisch is tegenover vrouwen, maar dat de waarheid er niet toe doet, “omdat het deel uitmaakt van een politieke strijd van buitenaf.”

Bewijzen

Strumia toonde een reeks van tabellen die volgens hem bewijzen dat vrouwen vaker worden aangeworven dan mannen, hoewel onderzoeken die gevoerd worden door mannen vaker geciteerd worden door andere wetenschappers, wat erop wijst dat hun werk van betere kwaliteit is.De fysicus presenteerde ook data die zou aantonen dat mannelijke en vrouwelijke onderzoekers aan het begin van hun carrière even vaak geciteerd worden, maar dat mannen beter scoren naarmate hun carrière vordert.

Schorsing

Het CERN deelde maandag in een verklaring mee dat Strumia met onmiddellijke ingang geschorst wordt in afwachting van een onderzoek naar zijn “onaanvaardbare” presentatie, die “in strijd is met de CERN-gedragscode”. “CERN streeft er altijd naar om zijn wetenschappelijke missie uit te voeren in een vreedzame en inclusieve omgeving”, luidt het. Het instituut – dat momenteel voor het eerst een vrouwelijke directeur-generaal heeft, zou voor aanvang van de presentatie niet op de hoogte geweest zijn van de inhoud ervan.

Deze mensen zijn bezorgd over problemen die niet bestaan. Wat ik zei, bedoelde ik eigenlijk goed. We discrimineren niet, vrouwen worden al jaren geholpen. Alessandro Strumia, professor aan de universiteit van Pisa

Zelf "gediscrimineerd" bij aanwerving

In een reactie aan de BBC zei Strumia: “Mensen zeggen dat fysica seksistisch is, dat fysica racistisch is. Ik heb enkele eenvoudige controles gedaan en ontdekt dat dit niet het geval was, maar dat het seksistisch werd tegenover mannen en ik heb dat ook gezegd.” Aan The Guardian zei de professor: “Deze mensen zijn bezorgd over problemen die niet bestaan. Wat ik zei, bedoelde ik eigenlijk goed. We discrimineren niet, vrouwen worden al jaren geholpen.”

De professor beweerde dat hij in een aanwervingsprocedure opzij geschoven werd ten voordele van een vrouw en dat iedereen die daarover openlijk zijn beklag doet wordt aangevallen, gecensureerd of riskeert zijn job te verliezen. “Ik hou van fysica omdat iedereen kan doen wat men wilt. Ik hou er niet van wanneer er sociale voorschriften zijn die bepalen hoeveel mannen, vrouwen en categorieën er moeten zijn.”

"Schandalig"

Jessica Wade, een fysicus van het Imperial College Londen, noemt de presentatie beangstigend en simplistisch. Ze had medelijden met “alle jonge, energie vrouwelijke fysici in de ruimte”, die “al hun enthousiasme weggezogen zagen”, vertelt ze. “Al dat enthousiasme wordt weggezogen wanneer iemand je vertelt dat je alleen maar daar bent omdat je een vrouw bent, dat is het ergste gevoel in de hele wereld”, aldus Wade.

Het zijn van die opmerkingen die mensen misschien tien jaar geleden maakten, maar in deze tijd.. ik weet niet op welke planeet hij leeft. Anne-Christine Davis, professor aan de universiteit van Cambridge

Bovendien beriep zich volgens Wade Strumia op achterhaald onderzoek en is het niet correct om het aantal keer dat iemand geciteerd wordt, te beschouwen als bewijs voor zijn geschiktheid. Het hele proces van peer reviews, waarbij collega’s elkaars werk evalueren, benadeelt sowieso al vrouwen en niet-westerlingen", licht de wetenschapster toe.

“Zijn opmerkingen zijn absoluut schandalig”, reageerde professor Anne-Christine Davis van de universiteit van Cambridge. “Het zijn van die opmerkingen die mensen misschien tien jaar geleden maakten, maar in deze tijd.. ik weet niet op welke planeet hij leeft.” Volgens Davis is er “altijd een onbewuste vooringenomenheid” en verliezen vrouwen daardoor vaak kansen. “Hij is duidelijk iemand die zelf nooit last heeft gehad van seksuele intimidatie, maar veel vrouwelijke fysici zijn dat wel”, zei Davis, die er aan het begin van haar carrière zelf het slachtoffer was.