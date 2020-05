CEO wint 1,5 miljoen euro op de beurs en schenkt volledige bedrag aan zijn werknemers KVE

04 mei 2020

18u51

Bron: CNN, Today, Dayton Daily News 100 CEO Larry Connor maakte handig gebruik van de volatiliteit op de beurs en rijfde op enkele dagen tijd maar liefst 1,6 miljoen dollar (bijna 1,5 miljoen euro) binnen. De Amerikaan hield de winst echter niet voor zichzelf, maar deelde het volledige bedrag uit aan de werknemers van zijn vastgoedonderneming The Connor Group gevestig in Dayton (Ohio). En die konden hun ogen nauwelijks geloven.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De snelle beurswinst had Connor aan het denken gezet. Hoe kon hij waardering tonen voor zijn mensen: onderhoudsmedewerkers, vastgoedbeheerders en opleiders. Allen waren ze blijven doorwerken tijdens de pandemie. Hun tomeloze inzet was én is nog steeds cruciaal en bepaalt het succes van het bedrijf. Dus organiseerde de CEO een online presentatie waarin hij zogezegd een update zou geven over de impact van Covid-19 op de onderneming. Maar dat draaide even anders uit.

In mijn ogen is dit geen geschenk. Jullie hebben dit dubbel en dik verdiend CEO Larry Connor

En alzo sprak Connor: “Ik ben beginnen nadenken over de kernwaarden van ons bedrijf: doe het juiste en waardeer de mensen. En met deze waarden in het achterhoofd ga ik 1,6 miljoen dollar verdelen onder jullie allemaal. In mijn ogen is dit geen geschenk. Jullie hebben dit dubbel en dik verdiend.”

Het ‘historische’ moment werd op beeld vastgelegd. Sommige medewerkers huilden. Sommigen lachten. Er was euforie. De meesten konden niet geloven wat ze hoorden.

De bonussen, die variëren van 2.000 tot 9.000 dollar (van 1.800 tot 5.500 euro), zullen worden uitbetaald aan alle medewerkers die voor 1 maart in dienst waren bij het bedrijf.

“Larry, Larry, heel erg bedankt. O mijn God! Het wordt zo gewaardeerd,” zei LaKeycha Montague, een medewerker uit Atlanta.

Zesduizend dollar. Dat krijg je niet elke dag. Ik stond versteld Pedro Ducos-Vazquez

“Zesduizend dollar. Dat krijg je niet elke dag. Ik stond versteld, ik was zo blij en ik ben verheugd dat ik voor zo’n bedrijf kan werken,” verklaarde Pedro Ducos-Vazquez uit North Carolina. “Hij weet heel goed hoe hij mensen moet motiveren. Hij draagt de waarden van de onderneming uit. Hij geeft het goede voorbeeld.”

Lees ook: Het grote coronaraadsel: waarom slaat het virus niet overal even hard toe? (+)