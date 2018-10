CEO van bedrijf dat zich als dierenbeschermer etaleert in opspraak na foto's met jachttrofeeën AW

Bron: The Times 0 De CEO van Randgold Resources, een Brits miljardenbedrijf dat goud opgraaft in Afrika, blijkt een trofeejager te zijn. Hij is lang niet de enige kapitaalkrachtige man die besluit om op exotisch wild te jagen. Wel is het opmerkelijk dat zijn bedrijf een van de grootste sponsors is van verschillende liefdadigheidsorganisaties die grote katachtigen beschermen waaronder de leeuw, tijger en panter.

Foto's van Mark Bristow, CEO van Randgold Resources, met een geweer in de hand en een doodgeschoten panter of zebra, roepen heel wat vraagtekens op bij liefdadigheidsorganisaties die zich bekommeren om het wildleven in Afrika. Het spreekt immers voor zich dat ze niet met zulke personen geassocieerd willen worden. Ook online wordt Bristow bekritiseerd omwille van de dubbele rol die hij speelt.



Bristow (59) is zelf geboren in Zuid-Afrika maar woont momenteel in Londen. Toch besteedt hij regelmatig de nodige aandacht aan zijn geboorteland. Niet omwille van politieke, economische of sociale interesses, wel omwille van zijn hobby: de jacht op wilde dieren. Zo schreef hij zichzelf in voor nieuwsbrieven van Hunters & Guides Africa, een beruchte reisorganisatie in Zuid-Afrika die excursies organiseert waarbij toeristen kunnen jagen op wild. Bovendien verschijnt Bristow zelf enkele keren in de archieven. Zo staan er talrijke foto’s van hem online waarop hij poseert naast zijn jachttrofeeën.

Het nut (?) van jagen op wild

Een woordvoerder van Randgold Resources ontkent het bestaan van foto’s van de CEO met dode olifanten, antilopen, nijlpaarden, leeuwen, buffels, zebra’s en luipaarden. Van belangenvermenging is geen sprake: “Legale en goed gereguleerde jacht kan daarbij voordelen opleveren voor het natuurbehoud.” Zo trachtte hij het bewijsmateriaal nog goed te praten.

Randgold Resources staat trouwens niet alleen met die redenering. Het debat woedt al enkele jaren in de ontwikkelingslanden. Daarbij stelt men zich de vraag of het zinvol is om trofeejagers toe te laten die een enorme som geld neertellen voor de vaak noodzakelijke ruiming van enkele grote zoogdieren. Maar critici duiden erop dat trofeejagers enkel de dieren doden die zeldzaam zijn.

Intussen zette Randgold Resources zelf al de samenwerking stop met andere Panthera, een organisatie die de populatie van tijgers en luipaarden in stand wil houden.