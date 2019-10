CEO stuurt elk jaar persoonlijke verjaardagskaart naar 9.200 werknemers: “Zo toon ik mijn dankbaarheid voor hun inzet” KVE

10 oktober 2019

12u38

Bron: Daily Mail, Business Insider 32 De CEO van een Amerikaanse multinational maakt er een erezaak van om zijn werknemers een persoonlijke attentie te bezorgen op hun verjaardag. Sheldon Yellon schrijft elke verjaardagskaart eigenhandig uit dankbaarheid voor het werk dat zijn personeel verzet.

Indien je tijdens een vlucht toevallig naast Sheldon Yellon zit, dan is hij wellicht drukdoende met het schrijven van kaarten want hij schrijft er veel - zelfs heel veel.

De man is CEO van Belfor Holdings - een onderneming met 9.200 werknemers gespecialiseerd in het renoveren van gebouwen die beschadiging hebben opgelopen na een brand of natuurramp. Yellon schrijft ieder jaar minstens 9.200 kaartjes - eentje voor elk personeelslid.

Inside joke

“Er doet hier zelfs een inside joke de ronde”, vertelt de CEO. “Telkens we een overname doen, vraag ik hoeveel werknemers er in dat geval zullen bijkomen - of anders gezegd, ik wil weten hoeveel extra kaartjes ik zal moeten schrijven”, grapt hij.

Yellon ging ermee van start in 1985, zelfs lang voor hij CEO was. Hij begon ermee toen hij werd aangenomen door zijn schoonbroer en de overige werknemers mogelijk het gevoel hadden dat hij een speciale behandeling kreeg. Hij vermoedde dat de verjaardagskaarten zijn collega’s zouden aanmoedigen om eens naar zijn bureau te komen en een praatje te slaan.

“En het werkte”, aldus Yellon. “Het zette mensen aan het praten. We begonnen meer te communiceren met elkaar. Ik hou ervan om te denken dat het me hielp om gerespecteerd te worden binnen het bedrijf.”

Aktetassen vol met kaartjes

Even doorspoelen naar vandaag. Yellon is nu CEO en zeult continu met aktetassen gevuld met kaartjes. Maar hij gebruikt ze niet alleen om zijn personeel een gelukkige verjaardag te wensen en ‘dank u’ te zeggen. Hij richt ook een persoonlijke boodschap tot collega’s van wie een kind ziek is of om medewerkers een goede vakantie te wensen.

Volgens de bedrijfsleider heeft de praktijk van het kaartjes schrijven van Belfor Holdings een warmere onderneming gemaakt. “Wanneer ik verneem dat een werknemer een barmhartige daad heeft gesteld voor iemand anders, dan neem ik de pen ter hand en stuur een bedankkaartje zodat de persoon in kwestie weet dat zijn of haar inspanningen worden gewaardeerd en niet onopgemerkt zijn voorbijgegaan.”

Yellon heeft een punt: carrière-experts menen dat de beste managers degenen zijn die vaak appreciatie tonen voor hun personeel. Werknemers verklaarden aan Business Insider dat ze bewondering hebben voor bazen die oprecht interesse tonen voor hun welzijn en het geleverde werk.

Meer barmhartigheid

De CEO vindt dat zijn bedrijf door het ‘kleine’ gebaar een meer barmhartige plek is geworden waar mensen om elkaar geven. Sommige managers hebben zijn gewoonte nu zelfs overgenomen en schrijven kaartjes aan hun teamleden, klanten en geliefden.

Het schrijven van kaartjes beschouwt Yellon dus allesbehalve als tijdverlies. “Enkel focussen op winst is een slecht idee. Er is niets belangrijker dan je personeel centraal te stellen. De medewerkers zijn het hart van je bedrijf, zij zijn je belangrijkste troef. Personeel dat zich oprecht gewaardeerd voelt, zal je onderneming in the end naar meer winst stuwen.”

Warmte is de motor van alles.