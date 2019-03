CEO mijnbouwconcern doet “tijdelijk” stap terug na dodelijke dambreuk Brazilië lva

03 maart 2019

04u53

Bron: AD, Belga 0 De directeur van het Braziliaanse mijnbouwconcern Vale SA heeft gisteren een stap terug gedaan. Ook vier andere topmanagers leggen hun taken neer in de nasleep van de dodelijke dambreuk op 25 januari bij een ijzerertsmijn van het bedrijf. Daarbij vielen 186 doden, nog 122 mensen worden vermist. Het vermoeden bestaat dat de directie van het bedrijf wist van gebreken aan de dam.

Eerder vandaag hadden het parket en de federale politie, die de oorzaak van de dambreuk onderzoeken, gevraagd om het vertrek van Schvartsman en dertien andere topmedewerkers. Uit verhoren van opgepakte functionarissen van Vale, het grootste mijnbouwbedrijf ter wereld, is volgens de aanklagers gebleken dat tot op het hoogste directieniveau bekend was dat de dam gebreken vertoonde en er groot risico was dat de dam zou breken.

Schvartsman, die sinds mei 2017 aan het hoofd stond van Vale, bood daarop in een lange brief aan de raad van bestuur van het bedrijf zijn tijdelijke vertrek aan. Dat werd direct geaccepteerd. Hetzelfde geldt voor drie andere managers. Ze mogen voorlopig ook niet meer de kantoren van het bedrijf betreden. Schvartsman heeft altijd ontkend dat bij hem of het bedrijf bekend was dat er gebreken waren aan de dam.

Zoektocht gaat door

Na de breuk van de 86 meter hoge dam van de ijzermijn Córrego do Feijão op 25 januari baande zich een verwoestende modderstroom van 12 miljoen kubieke meter mijnafval een weg door het gebied, honderden kilometers het land in. Kantoren van Vale in de omgeving, huizen, vee en begroeiing werden vernietigd. Het mijnafval, met ijzerertsresiduen, zuren en ammoniak heeft grote delen van de natuur en diverse rivieren in de omgeving vergiftigd.

Tot nu toe zijn 186 doden geborgen. Naar de lichamen van 122 mensen die door de modder zijn verzwolgen en nog worden vermist, wordt nog altijd gezocht.