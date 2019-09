CEO die eigen salaris verlaagde om iedere werknemer loon van 60.000 euro te geven, doet het opnieuw PVZ

28 september 2019

13u20

Bron: CNN en ABC 36 Topman Dan Price haalde reeds in 2015 de krantenkoppen toen hij besloot het minimumloon in zijn bedrijf Gravity naar maar liefst 70.000 dollar (meer dan 60.000 euro) op te trekken. Hiervoor schroef de vrijgevige CEO zijn eigen loon terug van 1 miljoen naar 70.000 dollar. En nu slaat de 35-jarige Amerikaan opnieuw toe in het bedrijf dat hij heeft overgenomen.

Toen Dan Price in 2015 een studie las waarin stond dat werknemers gelukkiger zouden zijn met een loon van 70.000 dollar, besloot hij de proef op de som te nemen. Hij verlaagde zijn eigen salaris met 90% en bracht het minimumloon van zijn 120 medewerkers naar 70.000 dollar. Voor 70 van de 120 werknemers betekende dat een grote loonsverhoging, voor 30 van hen zelfs een loonverdubbeling.

Sindsdien is Dan Price voor velen een voorbeeldpersoon en wordt hij “de ideale baas” genoemd. Maar voor hem was het eigenlijk een logische stap. Aan ABC vertelde hij dat er volgens hen een te grote loonkloof in de wereld was, en in plaats van toe te kijken wou hij zelf een deel van de oplossing vormen.

En sinds deze week wordt zijn missie nog verder uitgebreid. In ChargeItPro, het nieuwe bedrijf dat hij heeft overgenomen, zal opnieuw elke werknemer een jaarloon krijgen van meer dan 60.000 euro.

Levens veranderd

Op Twitter getuigt Dan Price dat een deel van zijn loon indienen “het allemaal waard was” en dat hij gezien heeft hoe de hogere lonen het leven van zijn werknemers hebben veranderd. Ze hebben hun gezin kunnen laten groeien en meer dan 10% van de werknemers heeft voor het eerst een huis gekocht, getuigde hij trots.

Aan ABC vertelde hij dat een medewerker zijn kinderen alleen opvoedt. “Dankzij deze verandering heeft hij geen twee banen meer nodig en wordt hij een betere ouder.”

Voor hem zijn het dit soort verhalen die hem tonen hoe belangrijk zijn beslissing was.