Centrumlinkse Fernandez wint Argentijnse presidentsverkiezingen IB

28 oktober 2019

01u16

Bron: Belga 0 In Argentinië heeft de centrumlinkse oppositiekandidaat Alberto Fernandez de presidentsverkiezingen gewonnen van de ontslagnemende liberaal-conservatieve president Mauricio Macri.

Fernandez behaalde volgens de gedeeltelijke resultaten en met 75 procent van de stembiljetten geteld, maar liefst 47,36 procent, tegenover 41,22 procent voor Macri. Hij heeft daarmee genoeg aan een eerste ronde. De definitieve resultaten worden rond vier uur verwacht.

“Dit is een grote dag voor Argentinië”, reageerde Alberto Fernandez al tegenover de pers toen de resultaten begonnen binnen te lopen. De linkse oppositiekandidaat trok naar de kiezers met als running mate Christina Kirchner, de ex-president (2007-2015) die ontslag moest nemen door beschuldigingen van corruptie.

Economische crisis

De huidige Argentijnse president, de 60-jarige Macri boette het voorbije jaar enorm aan populariteit in. Argentinië heeft te kampen met een diepe economische crisis, hoewel het land vorig jaar nog 57 miljard dollar aan noodhulp kreeg van het Internationaal Monetair Fonds. Die financiële steun ging echter gepaard met een besparingsprogramma, dat volgens Macri zijn vruchten nog moet afwerpen. Hij vroeg met de slogan ‘ja, we kunnen het’ het vertrouwen van de bevolking om zijn beleid te kunnen voortzetten. Vandaag bleek echter dat het geduld van de Argentijnen op is.