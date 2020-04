Centrale getuige in misbruikproces rond kardinaal Pell aanvaardt vrijspraak JG

08 april 2020

15u40

Bron: Belga 0 De voormalige koorjongen die getuigde in het misbruikproces rond kardinaal George Pell aanvaardt diens vrijspraak en waarschuwt voor de gevolgen. Dit meldt hij dinsdagavond na de vrijspraak van Pell door het Australische Hooggerechtshof. "Ik respecteer de beslissing van het Hooggerechtshof", zei hij.

De getuigenis van de nu volwassen jongen, bekend als "Getuige J", was doorslaggevend voor de veroordeling van Pell. De dertiger waarschuwde dat het bewijzen van seksueel misbruik bij kinderen moeilijk was.

In maart 2019 werd Pell, de voormalige aartsbisschop van Melbourne, veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf wegens misbruik van twee koorjongens in de jaren negentig. Maar de hoogste Australische rechtbank had het beroep van de 78-jarige Australiër dinsdag wegens gebrek aan bewijs aanvaard. De vertrouweling van de paus kwam dus na ongeveer 13 maanden gevangenisstraf vrij.

Lees ook: Kardinaal vrijgesproken van kindermisbuik

https://article-editor.dnr.persgroep.net/articles/14259388/1/4