Centraal station Rotterdam even ontruimd vanwege brand ADN

21 januari 2018

10u04

Bron: ANP 0 Het Centraal Station van Rotterdam werd vanmorgen ontruimd wegens een brand. De veiligheidsregio zegt dat er een brand was in een werkkast op de tweede etage van het gebouw, waar het kantorengedeelte zit. Rookmelders gingen af en de sprinklerinstallatie trad in werking. Het vuur is inmiddels uit.

Op beelden is te zien dat honderd tot tweehonderd mensen buiten het stationsgebouw stonden. De treindienst werd stilgelegd door de inzet van de hulpdiensten. Er kon enige tijd niet in- of uitgestapt worden op Rotterdam CS.

De brandweer maakte het pand rookvrij. In het kantorengedeelte is het door het water uit de sprinkler "behoorlijk nat''. Onduidelijk is nog hoe het vuur is ontstaan.

Intussen mogen de winkeliers en daarna de reizigers weer naar binnen en wordt het treinverkeer weer opgestart.

Melding van een brand in het Centraal Station. De brandweer is ter plaatse en het CS wordt ontruimd. #Rotterdam #ns #rotterdamcentraal #rotterdamcs ^CvP pic.twitter.com/exhQmaHVpI Politie Rdam-Centrum(@ politieRdam_C) link

Ontruimingsalarm betreft GEEN oefening. Er is geen uitzicht op hoe lang dit gaat duren. De lijnbussen rijden wel. Metro's rijden, maar er kan NIET in- of uitgestapt worden op CS. #Rotterdam #RotterdamCS #NS #CS ^CvP Politie Rdam-Centrum(@ politieRdam_C) link

Op dit moment word Rotterdam CS ontruimd in verband met een brandmelding. ^JP pic.twitter.com/9dQ2ziUMed NSVeiligheid&Service(@ NS_VenS) link

Sein brandmeester. De winkeliers gaan nu eerst naar binnen, daarna kunnen de reizigers weer naar binnen. De treinen gaan (vooralsnog) over een half uurtje weer rijden. #Rotterdam #NS #CS #rotterdamcs ^CvP Politie Rdam-Centrum(@ politieRdam_C) link

Rotterdam CS is zojuist vrijgegeven. Het treinverkeer zal weer opgestart worden! ^JP NSVeiligheid&Service(@ NS_VenS) link