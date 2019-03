Censuur? Poetin tekent omstreden wet tegen “fake news” ADN

18 maart 2019

17u06

Bron: Belga 0 De Russische president Vladimir Poetin heeft vandaag twee omstreden wetten gedecreteerd. Een die het de autoriteiten toelaat om internetmedia te blokkeren of te beboeten in geval van het verspreiden van "fake news”, en een andere die de "schending van de staatssymbolen" strafbaar maakt. De officiële publicatie van deze wetten, die begin maart door de Doema werden aangenomen, komt er ondanks protest van mensenrechtenactivisten, die er een risico op censuur en een bedreiging van de vrijheid van meningsuiting in zien.

De eerste wet straft "valse informatie die van maatschappelijk belang is en wordt verspreid als echte informatie" die een "bedreiging voor de publieke veiligheid of de staat vormt of tot grote problemen kan leiden". Het is aan het Openbaar Ministerie om te bepalen wat "valse informatie" is en aan de telecomautoriteit Roskomnadzorom om de verwijdering van berichten te eisen op straffe van blokkering. De wet voorziet ook in een geldboete van maximaal 1,5 miljoen roebel (20.500 euro).

De tweede wet straft "schendingen van staatssymbolen" en laat Roskomnadzor toe de inhoud te blokkeren, die "respectloos" is tegenover de autoriteiten.



De afgelopen jaren hebben de autoriteiten hun druk op het Russische internet opgevoerd, waarbij niet alleen inhoud en websites gelinkt aan de oppositie werden geblokkeerd, maar ook diensten die weigerden met de overheid samen te werken, zoals het videoplatform Dailymotion, het sociaal netwerk Linkedin en de berichtendienst Telegram. Russische parlementsleden bestuderen ook een wetsvoorstel dat voorziet in de oprichting van een "soeverein internet" dat onafhankelijk kan functioneren in geval het land wordt afgesneden van de wereldwijde servers.

Critici van het project zeggen dat ze bang zijn voor een internet in Chinese stijl, onder de controle van de autoriteiten.