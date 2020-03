Celstraffen voor verdrinking bootvluchtelingetje Aylan Olaf Heyblom

13 maart 2020

17u10

Bron: AD 1 Een Turkse rechtbank heeft drie mannen tot gevangenisstraffen van 125 jaar veroordeeld voor de dood van het vluchtelingjongetje Aylan Kurdi. De foto van het dode jongetje met zijn gezicht in het zand op het strand bij het Turkse Bodrum schokte in 2015 de wereld.

De drie werden veroordeeld voor moord op de toen 3-jarige Aylan en vier andere Syrische vluchtelingen. Die zaten op een overvolle opblaasboot met andere vluchtelingen die voor de kust van Turkije verging. De drie mannen waren in de stad Adana aangehouden. Hun nationaliteit is niet bekendgemaakt.

In 2016 werden al twee Syrische mensensmokkelaars in de zaak tot ruim 4 jaar cel veroordeeld.



De foto van de kleuter ging in 2015 de wereld rond en werd het symbool van de vluchtelingencrisis. Het VN-kinderrechtenfonds Unicef riep daarna de internationale gemeenschap op tot meer actie bij de aanpak van de vluchtelingencrisis. “Gechoqueerd zijn is niet voldoende, dat moet ook omgezet worden in daden”, zo verklaarde Anthony Lake, algemeen directeur van Unicef, destijds.