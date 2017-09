Celstraffen voor Nederlandse brandweerpyromanen 15u42

Bron: Belga 1 De rechtbank in Maastricht heeft twee voormalige brandweerlieden wegens brandstichting veroordeeld tot gevangenisstraffen van anderhalf en twee jaar.

De twee hebben volgens de rechtbank voor de "kick van het uitrukken" in juli en augustus 2014 meerdere branden gesticht in Bingelrade en Onderbanken. Het gaat om twee mannen uit Schinveld. Een derde brandweerman, een 24-jarige man uit Merkelbeek, werd wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken.



De branden veroorzaakten grote angst en onrust in de gemeente Onderbanken. De drie maakten in 2014 deel uit van de vrijwillige brandweer in Onderbanken.



De rechtbank veroordeelde woensdag de ontkennende 29-jarige Kevin H. tot anderhalf jaar cel om drie branden. De 28-jarige Darko G. krijgt twee jaar cel wegens betrokkenheid bij zes door hem bekende brandstichtingen. Het Openbaar Ministerie (OM) had tegen hen respectievelijk vijf en vier jaar geëist.



Tegen Rick S. (24), verdacht van twee brandstichtingen, had het OM vrijspraak geëist wegens gebrek aan bewijs.