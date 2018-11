Celstraf voor Zweed die 21 ministers met dood bedreigde KVE

09 november 2018

14u44

Bron: Belga 0 In Zweden is een 43-jarige man veroordeeld voor het versturen in augustus 2017 van doodsbedreigingen en wit poeder naar 21 ministers, onder wie premier Stefan Lofven, en andere bekende Zweden. Hij kreeg een gevangenisstraf van zeven jaar. Het wit poeder bleek na analyse onschadelijk.

Michael Salonen werd daarnaast ook schuldig bevonden aan poging tot moord omdat hij vorig jaar een bombrief - die niet was ontploft - naar het kantoor van Cryptopay in Londen had gestuurd. Het Britse bedrijf handelt in bitcoins.

Salonen, die in voorhechtenis zit sinds mei van dit jaar, pleitte onschuldig.