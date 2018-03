Celstraf voor sms'ende vrouw die met 125 km/u motard doodrijdt HA

14 maart 2018

10u57

Bron: France Info 0 Een jonge vrouw uit Frankrijk is veroordeeld tot drie jaar cel voor het doodrijden van een motard vorig jaar in september. De toen nog 18-jarige bestuurster was een sms aan het lezen toen ze met 125 km/u David Rodrigues van de weg maaide op de A31, ter hoogte van Mondelange, in het noordoosten van Frankrijk.

De correctionele rechtbank van Thionville achtte de Française (19) gisteren schuldig aan onvrijwillige doodslag. Ze kreeg een celstraf van drie jaar, waarvan één jaar effectief. In de vijftien minuten die voorafgingen aan het ongeval had de bestuurster liefst 12 sms'en verstuurd, zo bleek uit het onderzoek. Op het moment van de aanrijding was de vrouw een sms aan het lezen. Daardoor merkte ze de motorrijder niet tijdig op en knalde ze met 125 km/u achteraan op hem in. David Rodrigues overleefde de zware klap niet.

