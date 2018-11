Celstraf voor ouders die grote sier maakten met giften voor zieke dochter kv

07 november 2018

17u22

Bron: Belga 0 In Spanje is een man die voor meer dan 400.000 euro aan giften voor zijn zieke dochter verduisterde en het geld gebruikte voor eigen gewin vandaag veroordeeld tot vijf jaar cel wegens oplichting. Dat heeft het Spaanse gerecht bekendgemaakt.

Spilfiguur in de affaire is de 53-jarige Fernando Blanco, die tussen 2010 en 2016 samen met zijn vrouw een campagne voerde om fondsen te werven voor hun dochtertje dat aan trichothiodystrofie lijdt, een zeldzame en ongeneeslijke stofwisselingsziekte met erg uiteenlopende symptomen. De vader schuimde onder andere in het gezelschap van zijn dochter, 11 jaar oud in 2016, televisiestations af op zoek naar financiële hulp, zogezegd om het meisje met een peperdure behandeling in de VS van een gewisse dood te redden.

Eind 2016 onthulden twee Spaanse media echter dat de behandeling, het ziekenhuis en de arts die het meisje zou behandelen niet bestonden, en dat het leven van het meisje helemaal niet in gevaar was.

Celstraffen

De vader kon worden opgepakt nadat hij eerst op weg naar Frankrijk een politiecontrole wist te ontlopen. Hij had op het moment van zijn arrestatie contant geld en luxehorloges op zak. Blanco werd veroordeeld tot vijf jaar cel. Ook de 46-jarige moeder kreeg van de rechtbank in het Catalaanse Lérida een celstraf opgelegd. Margarita Garau moet voor drie jaar en een half de gevangenis in, liet het gerecht in een communiqué weten.

Terugbetaling

Beide ouders werden schuldig bevonden aan oplichting en gebruikten volgens de rechter "de ziekte van hun dochter als voorwendsel om onder de vorm van fondsen geld uit de zakken van derden te slaan". Het Spaanse gerecht acht het bewezen dat Blanco en Garau zich tussen 2014 en 2016 op kap van hun dochter en van de vrijgevige goegemeente voor 402.232,65 euro verrijkten. Volgens de onderzoekers zou van 422.000 euro die ze ophaalden via hun stichting slechts 20.000 euro naar het dochtertje zijn gegaan. Het resterende bedrag gebruikten de ouders om appartementen te huren, hotels te betalen of wagens en uurwerken te kopen.

Het gerecht heeft de fondsen van de stichting - ongeveer 314.000 euro - intussen geblokkeerd. Het geld zal worden gebruikt om de bedrogen donoren terug te betalen.