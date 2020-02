Celstraf voor Nederlandse vlogger na seks met minderjarige YV

04 februari 2020

15u44

Bron: Belga 0 In Nederland is een 35-jarige vlogger Youness O. veroordeeld tot 240 dagen cel waarvan 193 dagen voorwaardelijk omdat hij seks had met een minderjarige.

De rechtbank in Lelystad in het noorden van Nederland veroordeelde dinsdag de man nadat hij in september 2018 seks had met een meisje van vijftien uit Nijmegen. Ook had hij een filmpje in bezit waarop ze naakt te zien is, waardoor ook het bezit van kinderpornografisch materiaal bewezen was. Naast de celstraf legde de rechtbank de video blogger of vlogger een taakstraf op van 200 uur en een contactverbod.

Irritante gedrag in vlogs

Er was twee jaar cel geëist voor de man. Het Openbaar Ministerie (OM) vond dat O. het meisje in zijn woning had opgesloten. Omdat O. al anderhalve maand in voorarrest zat, hoeft hij niet terug de cel in, reageerde zijn raadsman. Hij is tevreden met de uitspraak. "Mijn cliënt en ik hebben het gevoel dat het OM de strafeis niet alleen op de feiten maar ook op zijn irritante gedrag in zijn vlogs baseerde. De rechtbank heeft zijn reputatie niet laten meewegen", zei advocaat Anis Boumanjal.

De vlogger deed in 2015 in de televisietalkshow Pauw provocerende uitspraken over Israëlische toeristen. Die uitspraken, eerder ook gedaan op Facebook, leidden tot een aangifte tegen hem door het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). O. werd veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur wegens opruiing en het aanzetten tot geweld.