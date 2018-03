Celstraf voor moeder uit Adelaide die zoon (11) in video aanspoorde tot roken eerste cannabispijp jv

07 maart 2018

08u45

Bron: The Advertiser 0 Een 29-jarige Australische moeder heeft een celstraf van negen maanden gekregen, nadat een filmpje van haar tienerzoon vorig jaar in augustus viraal was gegaan op Facebook. De vrouw spoorde daarin het jongetje van elf aan om zijn eerste waterpijp met cannabis te roken.

De vrouw filmde zichzelf en haar elfjarige zoon, toen die zijn eerste marihuanadampen via een waterpijp inhaleerde. "Go for it", riep ze de jongen toe. En dat dééd hij. Nog geen 24 uur later pakte de politie haar op voor het leveren van drugs aan een kind.

Gisteren moest de 29-jarige vrouw, wier identiteit niet meegedeeld werd, voor de rechter verschijnen. Bleek dat ze zelf nog altijd aan de cannabis zat, wat het hof deed besluiten dat een straf met enkelband geen goed idee zou zijn.

De beklaagde had een brief gestuurd naar de rechtbank met de boodschap dat de bewuste drugs "niet schadelijk, natuurlijk en een veilig alternatief zijn voor medicatie op voorschrift", meldt The Advertiser.

De rechter geloofde de versie van de moeder niet. "U zei dat u had gehoord dat uw zoon cannabis rookte en dat u deze overtreding beging in een misplaatste poging om hem daarvan af te brengen", sprak de rechter. Ze vond dat de beklaagde maar weinig inzicht vertoonde in de gevaren van drugs, waaraan ze haar kind had blootgesteld.

In november komt de veroordeelde vrouw in aanmerking om vervroegd vrij te komen.