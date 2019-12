Celstraf voor man die zich voordeed als journalist om informatie over leden van de Iraanse Ahwazi-minderheid te verzamelen HLA

20 december 2019

16u08

Bron: Belga 0 Een Zweedse rechtbank heeft een Iraaks-Zweedse man die spioneerde voor Iran tot 2,5 jaar cel veroordeeld. De 46-jarige man deed zich voor als journalist en verzamelde informatie over leden van de Arabische Ahwazi-minderheid. Die speelde hij door aan de Iraanse autoriteiten.

De man zou in Nederland, Zweden en andere Europese landen hebben gespioneerd. Hij fotografeerde en filmde mensen bij activiteiten van de Ahwazi-gemeenschap. Hij zou ook informatie hebben verzameld, zoals de inloggegevens van leden van de gemeenschap. Hij heeft ontkend dat hij zich schuldig maakte aan spionage.

De Ahwazi zijn een minderheid die vooral in de onrustige Iraanse provincie Khuzestan leeft. Daar hebben ze volgens Amnesty International te maken met discriminatie. Iran arresteerde honderden leden van de minderheidsgroep na een bloedige aanslag op een militaire parade in 2018 in regiohoofdstad Ahvaz. Die is opgeëist door separatisten.