Celstraf voor Indonesisch tienermeisje (15) dat abortus pleegde nadat broer haar verkrachtte TTR

21 juli 2018

13u45

Bron: Belga 4 In Indonesië moet een vijftienjarig meisje, dat door haar oudste broer was verkracht, zes maand achter de tralies omdat zij abortus had gepleegd. Dit heeft woordvoerder Arif Budiman van de districtsrechtbank van Muara Bulian op het eiland Sumatra vandaag aan het Franse persbureau AFP gezegd.

Het meisje is donderdag achter gesloten deuren veroordeeld op basis van de wet op kinderbescherming, klonk het. Haar broer kreeg vanwege seksuele geweldpleging op een minderjarige twee jaar cel.

De procureur had een jaar cel voor het meisje en zeven jaar voor de broer gevorderd. Beiden zijn in juni gearresteerd, nadat in een plantage voor palmolie een foetus was gevonden. In Indonesië is abortus verboden tenzij in welbepaalde omstandigheden.

De broer had zijn zus sinds september acht keer verkracht. Toen ze tot vruchtafdrijving overging was het meisje zes maand zwanger.