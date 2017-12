Celstraf voor fantast die verklaarde bloedbad Bataclan overleefd te hebben mvdb

19u28 0 AFP De fantast Cédric Rey trok in februari 2016 naar de ingang van de Bataclan en deed er nogmaals zijn verhaal . Een 29-jarige man die verklaarde het bloedbad in de Parijse concertzaal Bataclan overleefd te hebben, is door de correctionele rechtbank van Versailles vandaag veroordeeld wegens poging tot fraude. De fantast Cédric Rey probeerde een vergoeding te krijgen uit het fonds dat door de Franse overheid was opgezet voor slachtoffers en nabestaanden van de Parijse aanslagen van 13 november 2015. Bij die zelfmoordaanslagen vielen 130 doden en meer dan 350 gewonden. De rechter veroordeelde Rey tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar.

De twintiger die als ambulancier aan de kost kwam, verklaarde na de feiten aan verschillende Franse media dat een van de terroristen aan de ingang zijn kalasjnikov op hem richtte. "Een zwangere voorbijgangster ving de kogels op die voor mij bedoeld waren", luidde het in zijn getuigenis die door veel mediakanalen werd overgenomen.

De politie rook een jaar na de feiten onraad, er bleek zich geen zwangere vrouw onder de dodelijke slachtoffers te bevinden. In Reys verhaal zaten nog meer onsamenhangendheden. Uit onderzoek van zijn telefoongegevens bleek dat hij zich op de bewuste avond op 30 kilometer van de Bataclan bevond, en niet in een café aan de overkant. Hij arriveerde pas na middernacht aan de concertzaal, op een moment dat de politie de gijzeling reeds had beëindigd. Dat weerhield hem er niet van om nogmaals de publiciteit op te zoeken. In februari 2016 trok hij met een cameraploeg van persagentschap AFP naar de Bataclan om nog een keer zijn verhaal te doen, zie onder.

Rey liet zoals andere, echte overlevenden, een tatoeage plaatsen ter nagedachtenis van de slachtoffers. Hij werd ook lid van groep die nabestaanden vertegenwoordigt en woonde een concert van The Eagles of Death Metal bij. Hij verliet later Frankrijk en vestigde zich in het overzeese gebied Nouvelle-Calédonie ten oosten van Australië. Bij een bezoek aan Frankrijk in oktober gaf hij zichzelf aan bij de politie. Hij gaf toe het hele verhaal te hebben verzonnen. De Franse justitie heeft tot nu zeven mensen veroordeeld die ten onrechte trachten gebruik te maken van het fonds.