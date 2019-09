Celstraf voor exhibitionist die zo vaak toesloeg dat hij zelfs op Google Street View belandde KVDS

17 september 2019

15u02

Bron: News.com.au 0 Buitenland Een exhibitionist die vier jaar lang de Australische stad Brisbane terroriseerde en zo vaak toesloeg dat hij zelfs op Google Street View terechtkwam, heeft de rekening gepresenteerd gekregen.

Benjamin Frederick Moran (44) koos volgens de rechter telkens een plek waar veel voetgangers passeerden en waar hij zich verdekt kon opstellen. “Je verborg je achter een boom of één of andere constructie”, klonk het tijdens zijn proces. “Je wachtte en als er een vrouw naderde die alleen op pad was, sprong je tevoorschijn en begon je jezelf te bevredigen.”

Naakt

De securityagent was altijd naakt of halfnaakt en sloeg toe op voetpaden, aan bushaltes en vanuit zijn wagen. Hij probeerde anoniem te blijven door een pet en een zonnebril te dragen. Als hij halfnaakt was, had hij vaak andere kleren mee, zodat hij ongemerkt weg kon komen.





Een van zijn slachtoffers getuigde achteraf dat ze een spiegel had zien hangen in een boom, waarmee hij vanuit zijn schuilplaats vermoedelijk de straat in de gaten hield.

Moran werd uiteindelijk gevat op 16 januari van dit jaar, nadat een vrouw hem had zien rondhangen en de politie belde. Enkele agenten konden hem in de buurt oppakken en later bekende hij. Op een kaart toonde hij de plaatsen waar hij had toegeslagen. Aanvankelijk werd hij beschuldigd van 23 feiten, maar daar werden er later nog 10 aan toegevoegd.

Psychologisch rapport

Volgens een psychologisch rapport zou de man lijden aan een exhibitionistische dwangneurose en zou hij opgewonden raken bij het vooruitzicht dat een vrouw hem zou zien masturberen. Niet aan het contact met zijn slachtoffers op zich. Er zou ook nooit verbaal of fysiek contact geweest zijn, maar heel wat van de slachtoffers van de man liepen toch de schrik van hun leven op.

Moran werd veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijk, voor een periode van 2 jaar. Als hij de komende 2 jaar geen nieuwe feiten pleegt, kan hij dus toch nog uit de cel blijven.