Celstraf voor ex-adjunct campagneleider van Donald Trump kv

17 december 2019

18u31

Bron: Belga 0 Rick Gates, de vroegere adjunct-campagneleider van de Amerikaanse president Donald Trump, is vandaag tot een celstraf en andere straffen veroordeeld, zo hebben meerdere Amerikaanse media gemeld. De man heeft uitgebreid meegewerkt aan het onderzoek dat speciaal aanklager Robert Mueller heeft gevoerd naar de Rusland-affaire, wat hem een relatief lichte straf opleverde.

Gates heeft toegegeven dat hij zijn meerdere, campagnehoofd Paul Manafort, te hebben geholpen om 75 miljoen dollar op buitenlandse rekeningen, afkomstig uit hun lobbywerk in Oekraïne, verborgen te houden. Dat was in 2010, dus voor de campagne van Trump in 2016. Hij gaf ook toe in 2018 tegenover de onderzoekers te hebben gelogen.

Een federale rechter veroordeelde Gates tot 45 dagen cel en drie jaar probatie, hoewel het Openbaar Ministerie om geen celstraf had gevraagd, aldus de Wall Street Journal. De vroegere adjunct-campagneleider mag tijdens zijn probatieperiode zijn straf in het weekeinde uitzitten. Hij moet ook 20.000 dollar boete betalen en 300 uur gemeenschapsdienst verrichten.



In het Mueller-onderzoek heeft Gates getuigd tegen Manafort, die zeven jaar cel kreeg. Volgens ABC News kampt Manafort (70) met hartproblemen en verblijft hij sinds donderdag in een ziekenhuis in Pennsylvania. Zijn toestand zou stabiel zijn en hij zou binnenkort het ziekenhuis weer mogen verlaten.

Gates heeft ook getuigd tegen een andere campagne-adviseur, Roger Stone. Die wacht op uitspraak van straf na schuldig te zijn bevonden aan liegen voor het Congres en het beïnvloeden van getuigen.