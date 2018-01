Celstraf tot drie jaar voor wie verwijst naar "Poolse vernietigingskampen" Redactie

26 januari 2018

15u32

Bron: belga 0 Voortaan kan je in Polen drie jaar cel krijgen als je naar de Duitse vernietigingskampen verwijst met "Poolse vernietigingskampen". Het parlement, waar de rechtse regeringspartij PiS een absolute meerderheid heeft, keurde daarover met 279 stemmen voor, 130 tegen en 5 onthoudingen een controversieel wetsonwerp goed.

Met de verstrenging van de strafwet wil de regering de naam van het land en zijn burgers in het buitenland beter beschermen. Door de Duitse vernietigingskampen Pools te noemen, worden de Polen namelijk steeds opnieuw mee verantwoordelijk gesteld voor Duitse misdaden, aldus viceminister van Justitie Patryk Jaki. "Nu kan de Poolse regering daar effectief tegen optreden", zei hij.

Wie toch blijft praten over Poolse vernietigingskampen, riskeert een geldboete of een celstraf tot drie jaar. De nieuwe regel heeft geen betrekking op de kunsten en de wetenschappen. Het Instituut van Nationale Monumenten (IPN) zal het onderzoek voeren naar de mogelijke misdaden. De wet zal ook in het buitenland gelden, maar volgens juristen zal het in de praktijk moeilijk worden om de regels ook in het buitenland op te leggen.

In 2012 had de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama over Poolse kampen gesproken, wat leidde tot grote verontwaardiging in Polen.

