Celstraf geëist tegen man die twitterde dat vermiste Nora (15) was verkracht door lokale stam Tom Tates

20 augustus 2019

19u48

Bron: AD.nl 0 Justitie in Maleisië heeft een 29-jarige man uit dat land aangeklaagd die via sociale media het gerucht verspreidde dat de vermiste Frans-Britse tiener Nora Quoirin (15) was verkracht door dorpelingen van de Orang Asli-stam. Nora werd vorige week, tien dagen na haar raadselachtige verdwijning uit een resort, levenloos en naakt aangetroffen in een moeras. Autopsie wees uit dat ze was verhongerd en er geen sprake was van seksueel misbruik.

Door het verzinsel van Muhammad Zikri Ibrahim voelen de leden van de Maleisische stam zich nog altijd tot op het bot beledigd. Verder stellen de Orang Asli's dat hun goede imago voor langere tijd is beschadigd. De verdachte verscheen gisteren voor een rechtbank in Kuala Lumpur, er hangt hem een gevangenisstraf van minstens twee jaar boven het hoofd.



“Zijn tweet dat Nora overleden zou zijn na een confrontatie met de inheemse bevolking kan echt niet door de beugel”, aldus de officier van justitie. De man ontkent dat hij de stam heeft willen kwetsen. Hij is inmiddels vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van omgerekend ruim 1.180 euro, voldaan door zijn vader.



Volgens Maleisische media gaat het om een ‘uiterst minimale borgtocht’. De advocaat van de man drong daarop aan, omdat Ibrahim in december gaat trouwen en daar een flink geldbedrag voor nodig zou hebben. Om die reden verlaagde de rechter de borgtocht met een paar honderd euro. Later dit jaar wordt duidelijk welke straf de verspreider van de roddel krijgt.

Krassen

De politie in Maleisië stelt dat Nora zeer waarschijnlijk nog een week geleefd heeft nadat ze op 4 augustus door haar ouders als vermist werd opgegeven. Dat zou betekenen dat ze ongeveer drie of vier dagen voordat ze op 13 augustus werd gevonden is overleden.

Lijkschouwing wees uit dat de tiener, die door een aangeboren hersenafwijking een leer- en ontwikkelingsachterstand had, een geperforeerde darm had. Hoe die is ontstaan, is onbekend. “Van andere verwondingen of een seksueel delict is geen sprake”, verzekerde politiewoordvoerder Mohammed Yusop op een persconferentie. “Bij Nora zijn alleen wat krassen op haar benen aangetroffen. Die zijn het resultaat van haar verblijf in de jungle.”

Volgens Yusop is de darm van de tiener ‘zeer waarschijnlijk’ beschadigd geraakt doordat ze ruim een week niet at. “Dat heeft zoveel stress veroorzaakt in haar lichaam dat haar darm geperforeerd raakte en ze inwendige bloedingen kreeg.” Yusop meldde ook dat ‘zo goed als zeker’ is dat Nora tijdens haar vermissing helemaal niets heeft gegeten. “Haar darmen waren namelijk zo goed als leeg.” Nu de autopsie is voltooid, volgen nog uitgebreide analyses. Zo zal worden gezocht naar de mogelijke aanwezigheid van gifstoffen in het lichaam.

De ouders van de Britse tiener vinden het nog altijd vreemd dat de locatie waar Nora’s lichaam gevonden werd – op circa 2,4 kilometer van het Dusun Resort waar het gezin verbleef – eerder zonder resultaat uitgebreid was doorzocht. “Kan het zijn dat een mogelijke kidnapper haar lichaam later in de jungle heeft gedumpt?’’ vragen de nabestaanden zich af. Of de nabestaanden blijven hameren op een vervolgonderzoek nu de resultaten van de autopsie bekend zijn, is nog onduidelijk.