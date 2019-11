Celstraf dreigt voor Nederlandse jager die wolf doodt in Polen: “Dacht dat het een vos was” Sander van Mersbergen

24 november 2019

21u50

Bron: AD.nl 4 Een 53-jarige Nederlandse jager is in Polen opgepakt omdat hij een wolf heeft doodgeschoten. Hij zou hebben gedacht dat het om een vos ging. Wolven zijn in Polen een beschermde diersoort. Op het doden van de dieren staat een gevangenisstraf van maximaal twee jaar.

Het incident vond eerder deze maand plaats, en wordt gemeld door diverse Poolse media. Onbekend is of de man nog vast zit.

Hij was met een internationaal jagersgezelschap op pad in de bossen van Turawa, in de buurt van de stad Kluczbork. Dat ligt in het zuidwesten van Polen. De plezierjacht werd georganiseerd door de plaatselijke jachtclub. De Nederlander zou de wolf hebben neergeschoten en er daarna ook mee hebben geposeerd. Hij zou al die tijd gedacht hebben dat het om een vos ging.

Wolven zijn in het gebied zeer zeldzaam, en daarom beschermd. Volgens Poolse media zouden er maar ongeveer tien leven in de buurt van Kluczbork. Die zijn allemaal voorzien van een chip, om hun gangen te kunnen nagaan. De Nederlander zou inmiddels hebben bekend het dier te hebben doodgeschoten. Hij zou een niet erg ervaren jager zijn, maar wel over de juiste wapenvergunning beschikken.

Forse straffen

Op het doodschieten van beschermde dieren staan in Polen forse straffen. Twee Belgen die in 2011 twee beschermde wolven doodschoten werden veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijk en een boete van 7.000 euro. Zij voerden toen aan dat ze de dieren aanzagen voor wasbeerhonden, maar daarmee nam de rechter geen genoegen.

Eenmaal terug in eigen land kondigde Vogelbescherming Vlaanderen aan alles op alles te zetten om de vergunning van de twee in te trekken. “Een jager die een wolf verwart met een wasbeerhond is het niet waard om een wapen te dragen”, zei een woordvoerder destijds. “Dat is het verschil niet kennen tussen een mus en een struisvogel.”