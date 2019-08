Celgenoot net verhuisd en geen camerabeelden: eigenaardigheden rond dood Jeffrey Epstein leiden tot wildste complottheorieën KVDS

12 augustus 2019

14u28

Bron: NY Times, NY Magazine, NY Post, Washington Post, Intelligencer, BBC 0 De dood van de omstreden miljardair Jeffrey Epstein was afgelopen weekend nog maar net bekend of er deden al de wildste geruchten de ronde over zijn overlijden. Maar wat is er nu echt van aan? Een overzicht van de feiten, de eigenaardigheden en de wildste complottheorieën.

DE FEITEN

Het is zaterdagochtend, rond 6.30 uur. Jeffrey Epstein (66) – die in de cel zit op beschuldiging van seks met minderjarigen en het ‘aanbieden’ van die meisjes aan vrienden - wordt levenloos gevonden in zijn cel in het Metropolitan Correctional Center (MCC) in Manhattan, New York.





Volgens een verklaring van het Amerikaanse ministerie van Justitie wijst alles op zelfmoord. “Het personeel heeft meteen maatregelen genomen in een poging om zijn leven te redden”, klinkt het. “Meneer Epstein werd door een ambulance naar een lokaal ziekenhuis gebracht voor verzorging, maar werd daar later doodverklaard. Het FBI onderzoekt het incident.” (lees hieronder verder)

Zondagavond volgt nog een mededeling van lijkschouwer Barbara Sampson. Zij verklaart dat ze de autopsie heeft uitgevoerd onder toezicht van een privaat patholoog, maar dat ze nog extra info nodig heeft voor ze de officiële doodsoorzaak kan bepalen. Op zich is dat niet ongewoon: het kan gaan om resultaten van bepaalde onderzoeken die op zich laten wachten. Maar het was wel een van de eerste eigenaardigheden waarop door sommigen gewezen werd. En er waren er nog meer.

DE EIGENAARDIGHEDEN

Epstein was drie weken geleden – op 23 juli – al eens half bewusteloos gevonden in zijn cel, met kneuzingen aan zijn hals. Het is niet duidelijk of hij geprobeerd had uit het leven te stappen of de verwondingen door iemand anders waren toegebracht, maar hij werd sindsdien wel extra in het oog gehouden om te voorkomen dat hij zichzelf iets zou aandoen. Hij werd daarvoor in een speciale cel ondergebracht. Die extra controle werd op 29 juli weer ingetrokken. Dat gebeurde na een psychiatrische evaluatie, die stelde dat er geen enkel risico was dat Epstein zelfmoord zou plegen. Daarop werd hij teruggebracht naar de speciale huisvestingseenheid van de gevangenis.

Volgens de New York Times is het een standaard procedure dat gevangenen die een zelfmoordrisico gevormd hebben, eerst samen met een andere gedetineerde in een cel worden gestopt. Dat was ook het geval bij Epstein. Maar zijn celgenoot werd even later verplaatst, waardoor hij alleen achterbleef. Het is niet duidelijk waarom hij geen andere celgenoot kreeg. (lees hieronder verder)

Gedetineerden in de speciale huisvestingseenheid moeten daarbovenop elk half uur gecontroleerd worden. Vrijdagnacht gebeurde dat niet. The Washington Post sprak met de gevangenisvakbond en die zei dat beide cipiers die dienst hadden die nacht, overuren aan het draaien waren. De reden: de personeelsbezetting is maar 70 procent van wat ze zou moeten zijn.

Ook eigenaardig: er zou geen beeldmateriaal zijn van wat er zich in de cel van Epstein afspeelde op het moment dat hij stierf. Dat schrijft de New York Post. Er zouden wel camera’s gehangen hebben in het deel van de gevangenis waar Epstein verbleef, maar die waren niet op de cellen gericht en gaven ook geen beelden van wat zich ín de cellen afspeelde.

DE COMPLOTTHEORIEËN

Een dag voor zijn dood was een groot aantal gerechtsdocumenten openbaar gemaakt met details over het misbruik waaraan Epstein zich schuldig zou hebben gemaakt, de mensen die hem daarbij geholpen zouden hebben en de ‘vrienden’ die zouden hebben geparticipeerd. De miljardair bewoog zich in de hoogste kringen, waardoor de namen vielen van enkele rijken en machtigen der aarde. Onder meer die van Donald Trump, Bill Clinton en de Britse prins Andrew.

Met hashtags als #EpsteinMurder zette dat de geruchtenmolen in gang en de ene complottheorie na de andere rolde over het internet. Wat ze gemeenschappelijk hadden? Ze voerden aan dat er velen waren die Epstein liever dood dan levend zagen. En ze leverden geen enkele bewijs. (lees hieronder verder)

Zo verklaarde Democratisch presidentskandidaat en burgemeester van New York Bill de Blasio dat het wel “erg handig” was dat Epstein nu niemand anders meer kon beschuldigen.

Twee van de complottheorieën droegen de hashtags #ClintonBodyCount en #TrumpBodyCount. Die waren afgelopen weekend wereldwijd trending. De eerste suggereerde dat Bill en Hillary Clinton iets met de dood van Epstein te maken hadden, de tweede dat Trump er iets mee vandoen had.

Clintons

De theorie rond de Clintons dateert echter al van de jaren 90 en stelt dat het voormalige presidentskoppel zijn vijanden in het geheim uit de weg laat ruimen. Iets wat al diepgaand ontkracht werd. Donald Trump goot dit weekend olie op het vuur door een tweet te delen van een komiek die stelde dat Epstein “informatie had over Bill Clinton en dat hij nu dood was”. Ook daarvoor is er geen enkel bewijs. Maar de tweet werd tienduizenden keren geshared.

Ook een complottheorie dat Epstein een geheime deal had gemaakt met het Openbaar Ministerie tijdens de regering van Barack Obama dook weer op. Die laatste zou zo Bill Clinton hebben willen beschermen. Maar ook die bewering werd al uitgebreid ontkracht: de deal waardoor Epstein schuldig zou pleiten aan een minder erge aanklacht, werd al gemaakt onder George W. Bush. Dat onthulde minister van Arbeid Alex Acosta afgelopen weekend. (lees hieronder verder)

Het leidde ertoe dat verscheidene politici en media opriepen om voorzichtig te zijn met dergelijke theorieën. “De onmiddellijke geneigdheid om samenzweringstheorieën te verspreiden over iemand uit een andere partij, illustreert waarom onze maatschappij zo vatbaar is geworden voor desinformatie uit het buitenland”, aldus Republikeins senator Marco Rubio.

Overlijden

En dan nog dit. Hoewel de FBI en het ministerie van Justitie al verzekerden dat het onderzoek naar de zaak doorgaat, verklaarde voormalig federaal procureur Renato Mariotti dat de strafzaak tegen Epstein zélf stopt met zijn overlijden “omdat niemand anders beschuldigd werd in de aanklacht”. “Er zal geen publiek proces plaatsvinden of een andere procedure die aan het licht kan brengen wat hij gedaan heeft.” Er kunnen wél nog procedures worden ingeleid tegen andere verdachten.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn. Je kan ook online contact opnemen via de website www.zelfmoord1813.be