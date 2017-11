Cel wenkt voor ex-SS'er (96) mvdb

12u36

Bron: ANP 1 EPA Oskar Groening, foto uit 2015. De 96-jarige oud-SS'er Oskar Gröning komt waarschijnlijk niet onder zijn gevangenisstraf uit. Een rechtbank in het Duitse Celle (Nedersaksen) concludeerde vandaag in hoger beroep dat de hoogbejaarde ex-nazi fit genoeg is om achter de tralies te verdwijnen.

Het ging om een hoger beroep. De landsadvocaat in Hannover had eerder ook het verzoek van de advocaten van de 'boekhouder van Auschwitz' afgewezen om uitstel vanwege gezondheidsreden. Gröning werd in juli 2015 tot vier jaar cel veroordeeld voor medeplichtigheid aan de moord op 300.000 mensen.

Een arts stelde eerder vast dat hij goed genoeg is om achter de tralies te verdwijnen, waar de ex-nazi extra begeleiding moet krijgen.

AP Oskar Groening in SS-plunje, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.