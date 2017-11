Cel dreigt voor moeder die pestkoppen van dochter wilde betrappen Haytze Teerink

07u47

Bron: AD.nl 4 Screenshot CNN Sarah Sims dreigt vijf jaar de cel in de gaan omdat ze haar dochter opnames liet maken van pestkoppen. Een Amerikaanse moeder die de pestkoppen van haar dochter op heterdaad wilde betrappen, dreigt de cel in te gaan. De vrouw had haar dochter opnameapparatuur mee naar school gegeven en wordt nu aangeklaagd.

Sarah Sims vermoedde al enige tijd dat haar dochter gepest werd op de basisschool Ocean View in Norfolk, in de staat Virginia. Ze maakte de zaak aanhangig bij de schoolleiding, maar die gaf geen reactie. Daarom besloot ze het heft in september maar in eigen hand te nemen. Ze gaf haar dochter de apparatuur mee, in de hoop de pestkoppen op band te krijgen.

De afgelopen jaren is de dochter van Sims naar eigen zeggen onder meer in haar maag geschopt en met een springtouw geslagen. "Ze durfde niet meer naar school, maar ik wilde wel zorgen dat alles eerlijk verliep", legt Sims uit tegen CNN. "Ik kreeg het idee dat ze vond dat ik haar niet helemaal serieus nam toen ik haar de recorder gaf."

Als ik geen antwoorden op mijn vragen krijg, wat moet ik dan nog doen? Sarah Sims

Politie

De apparatuur werd echter ontdekt, waarna de school de politie belde. Sims wordt nu aangeklaagd voor verschillende overtredingen, waaronder het illegaal opnemen van gesprekken en het aanzetten tot een overtreding door een minderjarige . Dat kan haar vijf jaar cel opleveren.

Sims weet zelf ook niet wat ze anders had moeten doen. "Dit is niet eerlijk", zei ze. "Als ik geen antwoorden op mijn vragen krijg, wat moet ik dan nog doen? Ik probeer alleen maar op mijn kind te letten."

Advocaat

De vrouw heeft inmiddels een advocaat in de hand genomen. Die noemt de zaak schrijnend. "Ik was in shock toen ik begreep dat de school de politie belde in plaats van een gesprek aan te gaan met de moeder. Ze wilde alleen zeker weten dat het klaslokaal een veilige plaats voor haar dochter was."

Of de opnames ook bewijs hebben opgeleverd, is niet duidelijk. Het apparaat is in beslag genomen. De schoolleiding wilde tegen CNN niet reageren op de zaak. De dochter van Sims zit nog altijd op dezelfde school, maar in een andere klas. De zaak tegen Sims dient op 18 januari.