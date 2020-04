Exclusief voor abonnees Cédric Van Branteghem woont in Zweden, waar restaurants en cafés gewoon open zijn: “Ik betwijfel of dit ook in België zou werken. Belgen zijn regelbrekertjes” Brecht Herman

28 april 2020

19u08 0 Terwijl de halve wereld in lockdown gaat, blijven de Zweden rustig hun leventje leven. Scholen, restaurants, cafés, winkels: ze zijn allemaal open. “Maar onze dochter hebben we toch thuis gehouden van een verjaardagsfeestje”, zegt Cédric Van Branteghem (41), directeur van de Memorial Van Damme, die samen met zijn Zweedse vrouw in Stockholm woont.

Voor zijn werk bij Golazo en als directeur van de Memorial Van Damme reist oud-atleet Cédric Van Branteghem de hele wereld rond. Ook buiten zijn werkuren is het vliegtuig zijn tweede thuis, want hij pendelt voortdurend tussen Gent en Stockholm. Nu is het geleden van 12 maart dat hij airmiles kon verzamelen. Vroeger dan voorzien vloog hij van België naar Zweden, om zeker niet gescheiden te worden van vrouwlief en ex-atlete Louise (29), dochters Julia (9) en Ebba (6).

Tijd met je gezin doorbrengen is tof, maar kriebelt het toch niet om opnieuw de wereld rond te vliegen?

“Kriebelen is zacht uitgedrukt. Ik ben het thuiszitten echt wel beu. (lacht) Ik geniet natuurlijk van bij mijn vrouw en kinderen te zijn, maar ik reis graag, ik mis mijn collega’s en ik mis mijn familie in België. Op dat vlak is de coronacrisis voor mij een even grote aanpassing als voor de gemiddelde Vlaming.”

Maar op andere vlakken hoef je je helemaal niet aan te passen. De hele wereld kijkt met open mond naar hoe het gewone leven in Zweden zijn gang mag blijven gaan.

