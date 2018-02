Ce*suur tot in het absurde: China verbant letter 'n', maar ook Winnie de Poeh heeft het zitten Chinese overheid probeert met alle middelen kritiek op machtsuitbreiding Xi Jinping de kop in te drukken TT

28 februari 2018

12u02

Bron: The Guardian, China Digital Times 36 Van een beetje censuur kijkt de gemiddelde Chinese internetgebruiker al lang niet meer op. Maar na de aankondiging dat president Xi Jinping de toelating krijgt langer president te blijven, ging de overheid wel bijzonder ver. Behalve termen als 'keizer', 'emigreren' en 'incapabel' werden ook het boek Animal Farm, Disney-figuurtje Winnie de Poeh en zelfs gewoon de letter 'n' geblokkeerd.

Op microblogsite Weibo, zeg maar het Chinese Twitter, was het een tijdlang onmogelijk het Chinese equivalent van de letter 'n' te posten, zo merkten verschillende gebruikers op. Volgens Victor Mair, docent China-studies en taalkundige aan de University of Pennsylvania, was de 'n' waarschijnlijk geblokkeerd uit schrik dat gebruikers 'n aantal ambtstermijnen' zouden intypen, op zoek naar informatie over de president en zijn versterking van de macht.

Ondertussen kan de letter opnieuw opgezocht worden, wat er volgens Mair op wijst dat de Chinese overheid "snelle drastische beslissingen had moeten nemen nadat het internet overspoeld werd met kritiek" en pas later de 'overdreven' censuur heeft teruggedraaid. Charlie Smith, de alias van de oprichter van de website GreatFire.org, die informatie over de Chinese censuur publiceert, zegt aan The Guardian dat de overheid inderdaad wellicht heel snel een zwarte lijst samengesteld en daarin zonder veel nadenken voor alle veiligheid ook gewoon de letter 'n' opgenomen.

'De nieuwe Mao'

Begin deze week raakte bekend dat de regerende Communistische Partij in China beslist heeft de beperking op het aantal ambtstermijnen voor de president op te heffen. Volgens de grondwet mag een Chinese leider maar twee keer staatshoofd zijn, net om misbruik en een eventuele dictatuur te vermijden. De beslissing wordt door critici gezien als een poging van president Xi Jinping om zijn macht over het land te versterken en zichzelf te ontpoppen tot de nieuwe Mao Zedong, die meer dan twintig jaar over het land regeerde.

Die kritiek werd echter vakkundig verzwegen door de Chinese staatspers en op blogs verschenen al snel lijsten en screenshots van termen die internetgebruikers niet meer konden gebruiken. Naast de letter 'n' gaat het ook om termen als 'niet akkoord', 'Xi Zedong' (een samenstelling van de namen van huidig president Xi Jinping en Mao Zedong), 'schaamteloos', 'levenslang', 'personencultus', 'emigreren' of 'onsterfelijk'.

Winnie de Poeh

Maar ook sommige culturele referenties werden het slachtoffer van censuur. Zo konden Chinese internetters niet meer op zoek naar informatie over Disney of Winnie de Poeh. De fysieke gelijkenis tussen het gele beertje en president Xi is blijkbaar net te groot en daarmee lachen is dan ook uit den boze, zo blijkt. Ook verwijzingen naar vorige monarchen, dictators of keizers zijn verbannen, net als de titel van George Orwells beroemde boek over totalitarisme Animal Farm. Ook informatie over Orwells andere boek, 1984, is voor Chinezen onbereikbaar.

Volgens Charlie Smith heeft China de hoeveelheid kritiek op Jinpings machtsconsolidatie onderschat. "Als internetgebruikers blijven op zoek gaan naar manieren om hun ontevredenheid te uiten, bereiken we mogelijk het snel waarbij de overheid de beslissing zal nemen het internet 'uit te zetten'."

Well, at least we can look look forward to many more years of subversive Winnie the Pooh memes. Here's a retrospective from 2013 to this week: pic.twitter.com/pqgW02gTqe Megha Rajagopalan(@ meghara) link

pic.twitter.com/cmMhLMYm0J Sandra F Severdia(@ underbreath) link

Meer over Xi Jinping