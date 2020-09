CDU van Merkel kiest in december nieuwe leider HR

14 september 2020

18u55

Bron: Belga 0 Duitsland De Duitse christendemocratische CDU van bondskanselier Angela Merkel kiest op 4 december in Stuttgart een opvolger voor partijleider Annegret Kramp-Karrenbauer. Dat is maandag bekendgemaakt.

De verkiezing was in april gepland maar kon door de coronacrisis niet plaatsvinden. Kramp-Karrenbauer werd eind 2018 tot partijleider gekozen. Ze kondigde in februari onverwachts haar vertrek aan naar aanleiding van een affaire rond de verkiezing van een minister-president in de deelstaat Thüringen.

De CDU-militanten moeten kiezen tussen drie kandidaten: de gematigde Armin Laschet, CDU-leider in de meestbevolkte deelstaat Noordrijn-Westfalen, de meer liberale Friedrich Merz, notoir tegenstander van Merkel, en Norbert Röttgen, een expert in buitenlandse politiek.

De winnaar wordt waarschijnlijk ook de CDU-kandidaat voor de federale parlementsverkiezingen van september 2021, wanneer een opvolger voor Merkel gekozen wordt.