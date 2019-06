CdH in oppositie in Waals parlement? "Te vroeg voor conclusies", zegt Prévot TT

03 juni 2019

13u37

Bron: Belga 0 "Het is te vroeg om conclusies te trekken" over de mogelijkheid dat cdH voor een oppositiekuur moet kiezen of niet. Dat heeft cdH-voorzitter Maxime Prévot gezegd.

PS-voorzitter Elio Di Rupo en gewezen Waals minister-president Paul Magnette ontvangen vandaag in Namen het cdH en de PTB/PVDA in het kader van de onderhandelingen voor een meerderheid in Wallonië en de Franse Gemeenschap.

CdH-voorzitter Maxime Prévot mocht als eerste op de koffie. Zijn partij verloor op 26 mei op alle vlakken terrein. Zo verloor de partij vier van de negen Kamerzetels, drie van de negen zetels in het Brussels Parlement en drie van dertien zetels in het Waals Parlement. Afgelopen weekend had Kamerfractieleider Catherine Fonck daarom ook gepleit voor een oppositiekuur voor haar partij.

Voorzitter Prévot klinkt wat voorzichtiger. "De kiezer heeft ons afgestraft. Dat is een element dat we met de nodige nederigheid moeten aanvaarden", aldus Prévot voor aanvang van zijn gesprek met Di Rupo en Magnette. De keuze voor een oppositiekuur is volgens Prévot ook geen mening die "door heel de partij gedeeld wordt". "Momenteel zijn de reflecties nog volop aan de gang", aldus Prévot.

"Tot zolang we geen beslissing hebben genomen, is er nog een waaier aan mogelijkheden. Maar het cdH komt niet aan tafel met als doelstelling om meteen opnieuw op te stappen", zo zei Prévot na afloop van de vergadering. Die vergadering verliep volgens de cdH-voorzitter "hartelijk" en heeft toegelaten om de mogelijke punten van convergentie en divergentie te identificeren.

Het PS-duo Di Rupo/Magnette heeft eerder al gesprekken gehad met MR en Ecolo. Na cdH komt straks, om 15 uur, ook de PTB/PVDA nog langs.