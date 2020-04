CD&V-voorzitter Joachim Coens: "Als situatie in Hongarije niet verandert, moet Fidesz uit de EVP" JG

02 april 2020

14u15

Bron: Belga 0 In een brief die door een tiental partijen die deel uitmaken van de Europese Volkspartij (EVP) ondertekend is, drukt ook CD&V zijn steun uit voor EVP-voorzitter Donald Tusk wat betreft de relaties met het Hongaarse Fidesz, de partij van premier Viktor Orban. Het parlement in Boedapest keurde maandag een wet goed die Orban voor onbepaalde tijd met nooddecreten laat regeren. "Als de situatie in Hongarije niet verandert, zal Fidesz uit de EVP moeten", zegt Coens donderdag aan Belga.

Het Hongaarse parlement besliste maandag om de regering van Orban toe te staan de noodtoestand voor onbepaalde duur te verlengen en haar de macht te geven om de coronacrisis met bijzondere decreten aan te pakken. Er zijn ook celstraffen voorzien voor de verspreiding van ‘vals nieuws’ over het virus en over de regeringsmaatregelen.

In een brief aan de voorzitters van de christendemocratische en conservatieve partijen die lid zijn van de EVP, haalde voorzitter Tusk woensdag fel uit naar Orban en diens partij Fidesz. "De pandemie aangrijpen om een permanente noodtoestand in te stellen, is politiek gevaarlijk en moreel onaanvaardbaar", schreef hij. Orban riep op zijn beurt Tusk op om te stoppen met het zaaien van verdeeldheid.

Een tiental voorzitters van partijen die lid zijn van de EVP spreekt nu ondubbelzinnige steun voor Tusk uit. Onder hen ook CD&V-voorzitter Joachim Coens en zijn cdH-collega Maxime Prévot. "Wij willen het belang van de scheiding der machten, de democratie en fundamentele rechten aankaarten. Ondemocratische maatregelen hebben geen plaats in Europa", zegt Coens. "Wij steunen Donald Tusk om klaarheid te brengen in de situatie in Hongarije, zoals ook de Europese Commissie moet doen. Dit geldt trouwens niet enkel voor Hongarije, een gemeenschappelijk Europees democratisch model is belangrijk."

“Hongarije niet verliezen als Europees land”

“In deze bijzondere tijden zijn uitzonderlijke maatregelen nodig, maar deze moeten altijd tijdelijk zijn, steeds in ons achterhoofd houdende dat de rechtsstaat moet gevrijwaard worden”, zegt Coens. Hij onderstreept het belang van een dialoog binnen de EVP en met Hongarije, maar vindt ook dat Fidesz uit de EVP moet worden gezet indien de politieke situatie in Hongarije niet verandert. “We moeten met de Europese Commissie praten over wat in Hongarije aan het gebeuren is, want we mogen het niet verliezen als Europees land. Maar ik wil niet om de vier maanden iets moeten roepen over Orban.”

Volgens de CD&V-voorzitter is de toestand in Hongarije “geen EVP-probleem, maar een Europees probleem”. “Of Fidesz nu al dan niet uit de EVP wordt gezet, verandert op zich niets aan de toestand in Hongarije”.

Sedert maart vorig jaar is Fidesz al geschorst bij de EVP. Volgens critici treedt Orban al langer de rechtsstaat met de voeten, muilkorft hij de Hongaarse media en respecteert hij de academische vrijheid niet. Bovendien loopt sinds september 2018 op vraag van het Europees Parlement een zogenaamde artikel 7-procedure tegen Hongarije, die het land in principe een schorsing van zijn stemrecht in de Europese besluitvorming kan opleveren. Binnen zijn eigen politieke familie, de EVP, kwam Orban evenwel pas goed in de problemen toen hij een postercampagne begon tegen toenmalig Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Verschillende partijen, waaronder ook toen CD&V en cdH, vroegen Fidesz op zijn minst te schorsen.

De recentste ontwikkelingen in het land brachten onrechtstreeks ook de Europese Commissie en haar huidige voorzitter Ursula von der Leyen in opspraak. De Duitse riep alle lidstaten op om niet te overdrijven met de noodmaatregelen die genomen worden om de coronacrisis aan te pakken. “Die maatregelen moeten beperkt worden tot wat noodzakelijk en strikt proportioneel is en mogen niet eindeloos duren”, zei ze. Dat ze Hongarije daarbij niet bij naam noemde, leverde haar veel kritiek op.

Donderdagmiddag zei ze dan toch dat sommige maatregelen te ver gaan en dat vooral de situatie in Hongarije haar ongerust maakt.