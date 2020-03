CD&V roept regering op om niet-begeleide minderjarigen uit Griekse kampen op te vangen LH

10 maart 2020

08u42

Bron: Knack 0 Kamerlid Franky Demon (CD&V) vindt dat ook ons land de druk op de overbevolkte Griekse kampen moet helpen verlichten. Een aantal lidstaten van de Europese Unie is al van plan om “vrijwillig” maximaal 1.500 minderjarige vluchtelingen op te vangen die momenteel op de Griekse eilanden gestrand zijn.

Commissievoorzitster Ursula von der Leyen heeft daarvoor al toezeggingen van Duitsland, Finland, Frankrijk, Kroatië, Luxemburg en Portugal. België hield zijn antwoord gisteren nog in beraad.

Volgens de Europese Commissie zijn er in totaal zo’n 5.500 niet-begeleide minderjarigen op een totaal van 42.000 migranten op de Griekse kampen. Bij ons is CD&V alvast voorstander om ook minderjarige vluchtelingen op te vangen. “Net zoals de Duitse christendemocraten ben ik voorstander van het verdelen van de niet-begeleide minderjarigen op de Griekse kampen onder de lidstaten van de Europese Unie. Laten we niet vergeten dat het hier gaat om een bijzonder kwetsbare groep”, zegt Demon.



Demon verwijst naar een resolutie die de Kamer eind november heeft goedgekeurd en de regering oproept zich aan te sluiten bij het spreidingsplan voor migranten die uit de Middellandse Zee worden gered. De tekst kreeg toen steun van Ecolo-Groen, PS en sp.a, MR, CD&V, cdH, PVDA en DéFI. Open Vld, N-VA en Vlaams Belang stemden tegen.

Hoeveel kinderen België dan moet opvangen, wilde Demon nog niet zeggen. “Maar ik zou het met alle liefde van wereld niet kunnen begrijpen als mensen nee zeggen tegen de spreiding van die kinderen”, aldus het CD&V-Kamerlid nog.

Lees ook:

Vlaamse werkte in vluchtelingencentrum op Lesbos: “Kinderen denken er aan zelfdoding: veel uitzichtlozer wordt het niet” (+)