CBS-baas mag blijven ondanks beschuldigingen van seksueel wangedrag KVE

30 juli 2018

23u39

Bron: Belga 0 De in opspraak geraakte Leslie Moonves kan voorlopig aanblijven als topman van het Amerikaanse televisienetwerk CBS. Wel komt er een officieel onderzoek naar de beschuldigingen, zo heeft de raad van bestuur volgens Amerikaanse media maandag besloten.

Tot het onderzoek is afgerond worden er geen verdere stappen ondernomen. Een vergadering van de aandeelhouders, die voor 10 augustus in de agenda stond, is tot nader order uitgesteld.

De 68-jarige Moonves leidt CBS sinds 2003. Hij geldt als een van de machtigste mannen in Hollywood. Vorige week publiceerde The New Yorker een artikel waarin zes vrouwen hem beschuldigen van seksueel wangedrag. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan ongewenste kussen en aanrakingen. De incidenten waarop de beschuldigingen betrekking hebben zouden jaren teruggaan.