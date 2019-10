Cayla speelt Pokémon Go en is toevallig getuige van overval, daders schieten haar dood Sven Van Malderen

22 oktober 2019

12u59

Bron: ABC News 2 Een 21-jarige jongedame heeft in Albuquerque (New Mexico) een spelletje Pokémon Go met haar leven moeten bekopen. Dat meldt ABC News. Cayla Campos wilde met haar vriend de befaamde figuurtjes gaan zoeken, toen ze voor haar neus een overval zag gebeuren. De twee gewapende daders namen vervolgens haar wagen onder vuur. Eén kogel raakte haar in de nek, waardoor ze het bewustzijn verloor en tegen een leegstaand huis knalde. In het ziekenhuis zou ze bezwijken aan haar verwondingen.

Het drama deed zich vorige vrijdag voor in de buurt van een park. Campos probeerde zich zo snel mogelijk uit de voeten te maken toen ze het louche tafereel opmerkte. Door rechtsomkeer te maken, lokte ze echter net de aandacht van de criminelen. Zij schoten verschillende keren in de richting van haar auto, met fatale gevolgen.

De politie roept nu de hulp van toevallige getuigen in om het onderzoek vooruit te helpen. Ook het slachtoffer van de overval wordt gevraagd om zich te melden.

De vader van Campos blijft in zak en as achter. “We zijn onze liefste schat verloren na een schietpartij”, schreef hij op Facebook. “Ze werd in koelen bloede vermoord. Iedereen die haar kende, weet dat ze een heel speciaal persoon was. Ik zal je nooit vergeten. Geen idee hoe ik zonder jou verder moet leven.”

“Zij was de zus die ik nooit had”, vult haar nicht aan. “Ze was zo mooi en lief. Waarom is dit gebeurd? Ik ben er kapot van, en dat is dan nog zacht uitgedrukt. We hadden nog zo veel avonturen moeten beleven.”

“Cayla en haar vriend maakten vaak uitstapjes naar dat park om Pokémon Go te spelen”, weet kameraad Cody Bell. “Ik probeer niet zelf in te storten, maar dat is lastig nu. Er ontbreekt iets. Ze hielp me altijd met alles en nu is ze er plots niet meer.”

Pokémon Go-spelers worden aangespoord om actief de omgeving te verkennen en -meer specifiek- parken op te zoeken. “Maar maak altijd zelf de inschatting of de locatie in kwestie veilig genoeg is. ‘s Nachts of overdag maakt ook een verschil”, staat in de regels van het spel te lezen.