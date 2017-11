Cavendish beschermd tegen vernietigende schimmel (de banaan althans) EB

15u04

Bron: ANP 0 Thinkstock Een tros Cavendishbananen. Wetenschappers denken een zeer belangrijke bananensoort te kunnen beschermen tegen een vernietigende schimmel. Ze hebben tegen de Panamaziekte resistente bananen van de soort Cavendish (niet de bekende wielrenner) ontwikkeld door middel van genetische aanpassingen, zo meldt de universiteit van Wageningen. Dit Nederlandse instituut stond de verantwoordelijke Australische onderzoekers bij.

Gert Kema, hoogleraar in Wageningen, spreekt van een absolute doorbraak. "Maar het is slechts het begin. De volgende stap is om te zorgen voor meer variatie in de bananenproductie."

"Alle moderne bananen zijn klonen van elkaar, er is nauwelijks variatie. En dat maakt de sector zeer kwetsbaar", legt de universiteit verder uit. Door de wereldwijde monocultuur van Cavendishbananen kan de voor de ziekte verantwoordelijke schimmel zich gemakkelijk verspreiden.