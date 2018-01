Catherine Deneuve verdedigt "recht om vrouwen lastig te vallen"

"Verkrachting is een misdaad. Maar aanhoudend of onhandig geflirt is geen overtreding." Dat schrijft een collectief van honderd vrouwen in een opiniestuk dat vandaag gepubliceerd is in de Franse krant Le Monde . Onder hen actrices Catherine Deneuve en Ingrid Caven, auteur Catherine Millet, uitgever Joëlle Losfeld en radiopresentatrice Brigitte Lahaie.