Catherine Deneuve excuseert zich bij #metoo-slachtoffers, maar blijft bij standpunt: "Verkrachting is een misdaad, maar hardnekkig of ongepast flirten niet"

00u50

Bron: Belga, liberation.fr 1 AFP Catherine Deneuve "begroet zusterlijk" alle slachtoffers van afschuwelijke daden die zich aangevallen hebben gevoeld door het commentaar dat in Le Monde verschenen is. "Vanzelfsprekend beweert niets in de tekst dat ongewenste intimiteiten goed zijn, anders had ik die niet ondertekend", aldus de actrice. De Franse actrice Catherine Deneuve heeft haar beslissing verdedigd om een tekst te ondertekenen waarin het #MeToo-debat op de korrel wordt genomen. Dat doet ze in een bijdrage in de krant Libération. Ze verontschuldigt zich wel bij de slachtoffers van seksueel misbruik.

Deneuve en een resem andere, maar minder bekende vrouwen waarschuwden afgelopen maandag in de krant Le Monde voor "het klimaat van een totalitaire maatschappij" in het huidige #MeToo-debat. "Verkrachting is een misdaad, maar hardnekkig of ongepast flirten is geen misdaad, en galant zijn is geen uiting van mannelijke chauvinistische agressie", zo luidde het. "Als vrouwen herkennen wij ons niet in deze vorm van feminisme, die onder de aanklacht van machtsmisbruik het gezicht toont van mannenhaat en haat tegen seksualiteit."

Verontschuldigingen

Zondag in La Libération biedt Deneuve haar verontschuldigingen aan aan de slachtoffers van seksueel misbruik. "Ik begroet zusterlijk alle slachtoffers van afschuwelijke daden die zich aangevallen hebben gevoeld door het commentaar dat in Le Monde verschenen is", klinkt het. "Vanzelfsprekend beweert niets in de tekst dat ongewenste intimiteiten goed zijn, anders had ik die niet ondertekend."

Iedereen scheidsrechter

De actrice houdt wel voet bij stuk en verduidelijkt in de rest van haar bijdrage haar standpunt. Ze zegt dat het "kenmerkend is voor ons tijdperk" dat "iedereen denkt het recht denkt te hebben om te oordelen, als scheidsrechter op te treden en te veroordelen". Volgens de actrice leven we in "een tijdperk waarin simpele aanklachten op sociale media leiden tot afstraffing, ontslagen en lynchpartijen in de media", klinkt het. "Ik excuseer niets. Ik oordeel niet over de schuld van de mannen in kwestie, want ik ben daar niet voor gekwalificeerd. En weinigen zijn dat", benadrukt ze wel.

