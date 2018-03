Cathérine De Bolle officieel benoemd tot eerste vrouwelijke baas van Europol rvl

08 maart 2018

11u24

Bron: Belga 0 Onze landgenote Cathérine De Bolle is zonet door de Europese Raad officieel benoemd tot eerste vrouwelijke baas ooit van de Europese politiemacht Europol. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon bekendgemaakt. "En dat op Internationale Vrouwendag", voegde Jambon eraan toe.

Cathérine De Bolle was tot voor kort commissaris-generaal van de federale politie, maar wordt op 1 mei het nieuwe hoofd van de Europese politieorganisatie Europol. Terwijl ze eerder al haar vuurdoop voor het Europees parlement doorstond, werd ze vandaag officieel benoemd door de Europese Raad van ministers van Binnenlandse Zaken van de Europese Unie. Voor haar nieuwe functie verhuist De Bolle naar het Nederlandse Den Haag. Wie De Bolle opvolgt als baas van de federale politie, is nog niet gekend.

Carrière

Op 29 februari 2012 legde de toen 42-jarige De Bolle de eed af als eerste vrouwelijke en ook jongste commissaris-generaal van de federale politie. In 2015 werd ze Europees vertegenwoordiger in het uitvoerend ­comité van Interpol, het wereldwijde samenwerkingsverband van politiediensten, een mandaat van drie jaar. In mei vorig jaar maakte de federale politie bekend dat De Bolle bij Europol graag de Brit Rob Wainwright zou opvolgen.

Eind oktober raakte bekend dat De Bolle topkandidaat was voor de functie. Ze doorstond de selectieprocedure en haar naam prijkte bovenaan een shortlist met drie overgebleven kandidaten. Behalve De Bolle werden ook de Tsjech Oldrich Martinu en de Nederlander Wil van Gemert weerhouden. Begin december bleek dat De Bolle het gehaald had van Martinu en van Gemert.