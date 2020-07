Catalonië wil regels rond maskerplicht verstrengen SVM

07 juli 2020

17u34

Bron: Belga 6 De Catalaanse regionale overheid wil de regels rond het dragen van mondmaskers verstrengen. “Er zou een verplichting moeten komen, ook als de regels rond social distancing gerespecteerd kunnen worden”, klinkt het. Vorige zaterdag werd de ruime omgeving van de stad Lerida in lockdown geplaatst vanwege een nieuwe uitbraak van het coronavirus.

"Het dragen van een mondmasker zou altijd verplicht moeten zijn", verklaarde Meritxell Budo als woordvoerder van de Catalaanse regering. "We hebben vastgesteld dat mensen lakser zijn geworden. Een strengere regelgeving zou daarvoor een oplossing kunnen bieden.”



Momenteel is in heel Spanje het dragen van een mondmasker enkel verplicht als de afstand van anderhalve meter tussen personen niet gerespecteerd kan worden. Op het openbaar vervoer moet er altijd een mondmasker gedragen worden.

64 besmettingen

De Catalaanse regering besliste zaterdag het district El Segria (in de provincie Lerida) in quarantaine te plaatsen. Zondag onderging het kustgebied A Mariña in Galicië (noordwesten van Spanje) hetzelfde lot.



Lerida telt ongeveer 200.000 inwoners. Sinds begin juni werden er meer dan duizend besmettingen vastgesteld, 64 nieuwe gevallen vonden in de laatste 24 uur plaats.