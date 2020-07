Catalonië voert vanaf donderdag mondmaskerplicht in ISA

08 juli 2020

13u23

Bron: BELGA 0 Catalonië voert vanaf morgen een algemene mondmaskerplicht in uit vrees voor een nieuwe verspreiding van het coronavirus. Dat heeft de Catalaanse premier Quim Torra gezegd, aldus Spaanse media. Het gaat om een strikte verplichting: het mondmasker moet namelijk ook worden gedragen als er voldoende afstand kan worden gehouden.

Alle mensen in de regio moeten binnen en buiten een mondmasker dragen tot er een vaccin is. In de rest van Spanje moeten mondmaskers alleen worden gedragen als de nodige sociale afstand niet kan worden gegarandeerd.

De beslissing komt er nadat er afgelopen weekend in Lerida een lockdown werd ingesteld na een sterke stijging van het aantal besmettingen.

Gisteren/dinsdag liet de Catalaanse regionale overheid al verstaan dat de regels rond het dragen van mondmaskers strenger moesten worden.