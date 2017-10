Catalonië roept onafhankelijkheid uit, Spanje wil macht overnemen Spaans parlement neemt bestuur Catalonië over 15u31

Bron: Belga 18 Epa / Photonews De Catalaanse leider Carles Puigdemont vandaag in het Catalaanse parlement. In de straten van Barcelona wordt er gevierd. Het Catalaanse parlement heeft met een geheime stemming een resolutie over de onafhankelijkheid goedgekeurd. De regionale parlementsleden stemden met een overtuigende 'si' voor "een Catalaanse republiek als onafhankelijke en soevereine staat". Niet veel later liet de Senaat in Madrid weten dat Catalonië onder toezicht van de Spaanse regering wordt geplaatst. Die maatregelen werden aangekondigd bij het inroepen van het veelbesproken artikel 155.

Van de 135 Catalaanse parlementsleden, brachten er 82 hun stem uit. Van hen waren er 70 voor afsplitsing, 10 tegen en stemden 2 blanco. De motie waarin wordt opgeroepen tot onafhankelijkheid was ingediend door de coalitie Junts pel Si (Samen voor Ja) en de linkse CUP die samen een meerderheid hebben. De leden van de socialistische partij, de volkspartij en de burgerpartij liepen weg.

Onderhandelingen met Madrid

De resolutie die werd goedgekeurd zegt zonder voorafgaande voorwaarden onderhandelingen met Madrid te willen opstarten. "Wij zullen de Catalaanse republiek vormen, als een onafhankelijk en soeverein land, onder de rechtsstaat", zo staat in de tekst. Bedoeling is "samenwerking aan te gaan in het belang van beide partijen. Onderhandelingen moeten noodzakelijkerwijze onder gelijken gebeuren".

Artikel 155 ingeroepen

De Senaat in Madrid reageerde onmiddellijk en stemde in met maatregelen waarbij Catalonië onder toezicht van de Spaanse centrale regering wordt geplaatst. Het gaat om de maatregelen die aangekondigd werden bij het inroepen van het veelbesproken artikel 155 van de Spaanse grondwet.



De goedkeuring in de Senaat was algemeen verwacht, omdat de Partido Popular van premier Mariano Rajoy er over een absolute meerderheid beschikt. Uiteindelijk stemden er 214 senatoren voor en 47 tegen het inroepen van artikel 155. Er was ook één onthouding. De tekst zal nu formeel worden overgemaakt aan de regeringen in Madrid en Barcelona, zo verduidelijkte senaatsvoorzitter Pio Garcia-Escudero nog. Het is de eerste keer dat Spanje het grondwetsartikel 155 inroept. Premier Mariano Rajoy had zaterdag al de omvang van de maatregelen uitgelegd. De Catalaanse regering wordt de laan uitgestuurd en er moeten binnen de zes maanden verkiezingen komen. Ook wil de premier het Catalaanse parlement onder voogdij stellen, net als de publieke media en de politie.



De Spaanse premier roept vanavond een buitengewone ministerraad bijeen. De ministers zullen rond 18.00 uur samenkomen, zo werd meegedeeld.

AFP De Spaanse premier Mariano Rajoy riep vandaag na de Catalaanse stemming op tot kalmte.

Pido tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña. MR Mariano Rajoy Brey(@ marianorajoy) link

Getty Images Catalaanse leider Puigdemont tijdens de stemming vandaag in het parlement.

REUTERS Catalaans leider Puigdemont en zijn afgevaardigden applaudiseerden na het uitroepen van de onafhankelijkheid.

"Vrijheid is nooit gratis"

Voorstanders van een onafhankelijk Catalonië zijn de straat opgegaan in Barcelona. Ze roepen "vrijheid'' en zingen traditionele Catalaanse liederen. Ook dragen ze vlaggen met zich mee. "Ik maak me zorgen, ik ben nerveus zoals iedereen'', zei een 50-jarige muzikant. "Maar vrijheid is nooit gratis.'' "Catalonië probeert al 40 jaar onafhankelijk te worden. Nu krijg ik het eindelijk te zien'', zei een geëmotioneerde historicus (61). Ook op andere plaatsen in Catalonië vierden separatisten de stemming in het Catalaanse parlement. Zo gingen mensen volgens Spaanse media onder meer de straat op in de gemeente Girona.

REUTERS Het Catalaanse volk reageert uitgelaten op het uitroepen van de onafhankelijkheid.

