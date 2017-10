Catalonië onafhankelijk? "We need to talk! Er bestaat geen alternatief" LB

13u30

Bron: Belga 13 REUTERS Raul Romeva. "We need to talk! Er bestaat geen alternatief voor het opstarten van onderhandelingen met de Spaanse overheid." Dat heeft de Catalaanse minister van Buitenlandse Zaken Raül Romeva vandaag gezegd in Brussel. Morgen zou de regering in Barcelona duidelijk moeten verkondigen of de onafhankelijkheid van Catalonië nu uitgeroepen is of niet.

Romeva hield een persconferentie voor de internationale media. Zijn standpunt was duidelijk: onderhandelingen tussen Madrid en Barcelona zijn in het belang van iedereen. "Het probleem hier is echter het gebrek aan politieke wil bij de Spaanse overheid om te praten."

Artikel 155

Maar moeten die onderhandelingen noodzakelijk uitmonden in de onafhankelijkheid van Catalonië? Dat wilde Romeva niet met zoveel woorden zeggen. "De uitkomst ligt niet op voorhand vast. Iedereen legt zijn eisen op tafel, dan gaan de onderhandelingen van start. Zo werkt politiek. Wij willen praten over het feit dat meer dan 2 miljoen Catalanen zich uitgesproken hebben voor een Catalaanse republiek, dat is onze eis. Maar de Spaanse overheid komt maar niet met een alternatief voorstel." Mogelijke alternatieven voor onafhankelijkheid, zoals meer autonomie voor Catalonië, noemde Romeva niet.

Als de Catalaanse leiders niet afzien van de onafhankelijkheid zal Madrid proberen de autonomie van Catalonië volledig of gedeeltelijk op te schorten. Romeva maakte echter duidelijk dat zijn regering niet van plan is in te binden.

Koffiedik kijken

Het is dan ook koffiedik kijken wat er morgen precies zal gebeuren. "De staat bedreigt ons met het activeren van artikel 155 van de grondwet, maar eigenlijk past ze dat al toe via de achterdeur", zei Romeva. Dat hijzelf of Catalaanse minister-president Carles Puigdemont afgezet worden of achter de tralies vliegen, is volgens hem een mogelijkheid.

Spaans premier Mariano Rajoy roept Puigdemont inmiddels op "verstandig en op evenwichtige wijze te werk te gaan". "Ik vraag het belang van alle burgers voorop te stellen'', zei Rajoy volgens de krant El País vandaag in het parlement. Hij benadrukte dat de Spaanse regering tot dusver "gematigd en voorzichtig heeft gehandeld''.