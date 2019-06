Catalonië in greep van grootste bosbrand in twintig jaar

IB

27 juni 2019

03u25

Bron: Belga

0

Een honderdtal brandweermannen zijn gisteren opgeroepen voor een bosbrand in Catalonië, in het noordoosten van Spanje. Het vuur verwoestte al 3.500 hectaren. Dat maakte de regionale regering bekend in een mededeling.