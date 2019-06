Catalonië in greep van grootste bosbrand in twintig jaar: meer dan 5.500 hectare in de as

27 juni 2019

Bron: Belga, The Guardian, AFP

Honderden brandweermannen zijn sinds gisteren in de weer met een grote bosbrand in Catalonië, in het noordoosten van Spanje. Het vuur verwoestte volgens AFP al minstens 5.500 hectare. 53 mensen zijn tot nu toe geëvacueerd uit hun woningen in het getroffen gebied.